SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Heyecanla beklenilen Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel alımı başvuruları başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 11 bin 317 sürekli işçi ve 1183 sözleşmeli personel başvurularını gerçekleştiriyor. İşçi alımını İŞKUR üzerinden yürütecek olan bakanlık, kadrolu ve sözleşmeli personel alımını ise ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...