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Haberler Galeri SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Heyecanla beklenilen Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 personel alımı başvuruları başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli, 11 bin 317 sürekli işçi ve 1183 sözleşmeli personel başvurularını gerçekleştiriyor. İşçi alımını İŞKUR üzerinden yürütecek olan bakanlık, kadrolu ve sözleşmeli personel alımını ise ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 01.12.2022 11:46 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 11:56
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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı'nın 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı 28 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları 30 Kasım Çarşamba günü itibarıyla İŞKUR üzerinden alınmaya başladı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI

ÖSYM, Sağlık Bakanlığı'nın 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel yerleştirmesi için aday tercih başvurularını 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında alacak. Başvurular 14:00'te başlayacak ve 5 Aralık tarihinde sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonları ve başvuru şartları KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda yer alıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURUSU, TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI | Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 30 Kasım saat 14.00'da başladı ve 5 Aralık 2022 saat 23.59'a kadar sürecek.