Bu kış, ayazı ve karıyla DONDURACAK! İstanbul kara doyacak! Meteoroloji'den son dakika Aralık ayı hava durumu açıklaması

Aralık ayı itibarıyla soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji uzmanları bu kışın çok soğuk geçeceğini belirterek, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kar yağışının yoğun olacağını söylüyor. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının, ayın ilk haftasında itibaren hissedileceği ifade ediliyor. Aralık ayı ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de "İstanbul kar yağışı" oldu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Yurt geneli aralık ayı hava durumu nasıl olacak? İşte son açıklamalar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 10:52 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL