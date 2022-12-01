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Haberler Galeri Bu kış, ayazı ve karıyla DONDURACAK! İstanbul kara doyacak! Meteoroloji'den son dakika Aralık ayı hava durumu açıklaması

Bu kış, ayazı ve karıyla DONDURACAK! İstanbul kara doyacak! Meteoroloji'den son dakika Aralık ayı hava durumu açıklaması

Aralık ayı itibarıyla soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji uzmanları bu kışın çok soğuk geçeceğini belirterek, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kar yağışının yoğun olacağını söylüyor. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının, ayın ilk haftasında itibaren hissedileceği ifade ediliyor. Aralık ayı ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de "İstanbul kar yağışı" oldu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Yurt geneli aralık ayı hava durumu nasıl olacak? İşte son açıklamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.12.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 10:52
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Bu kış, ayazı ve karıyla DONDURACAK! İstanbul kara doyacak! Meteoroloji’den son dakika Aralık ayı hava durumu açıklaması

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte bu kışın çok soğuk geçeceği ifade ediliyor. Uzmanlar, İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kar yağışının diğer yıllara göre bu sene daha yoğun olacağını belirtiyor. İşte aralık ayı hava durumu açıklamaları...

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Bu kış, ayazı ve karıyla DONDURACAK! İstanbul kara doyacak! Meteoroloji’den son dakika Aralık ayı hava durumu açıklaması

İSTANBUL KARA DOYACAK!

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tatlı, Avrupa ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde kar yağışı için aralık ayını işaret etti.

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Bu kış, ayazı ve karıyla DONDURACAK! İstanbul kara doyacak! Meteoroloji’den son dakika Aralık ayı hava durumu açıklaması

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının Avrupa'yı etkisi altına alacağını belirten uzmanlar, ayın ilk haftasında sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceğini ifade etti.

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Bu kış, ayazı ve karıyla DONDURACAK! İstanbul kara doyacak! Meteoroloji’den son dakika Aralık ayı hava durumu açıklaması

Sibirya yüksek basıncından dolayı ülkede ayazın etkili olacağını vurgulayan Prof. Dr. Tatlı, "Türkiye'yi ilgilendiren özellikle Avrupa'yı ilgilendiren bir konu var. Sibirya yüksek basıncı var." dedi.

Tatlı, "Bu kuru, soğuk bir hava getiriyor. Bu kar örtüsüne ek olarak buraları daha da soğutacağı bekleniyor." dedi.

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Bu kış, ayazı ve karıyla DONDURACAK! İstanbul kara doyacak! Meteoroloji’den son dakika Aralık ayı hava durumu açıklaması

"KIŞ, AYAZI VE KARIYLA DONDURACAK"

Tahminler doğru çıkarsa kış, ayazı ve karıyla donduracak. Tatlı, geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağışının beklendiğini de söyledi.