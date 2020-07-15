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MEB son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek?
Son dakika... LGS sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Tercih yapmaya hazırlanan öğrenciler gelecek müjdeli habere kilitlendi. 2020 LGS sonuçları ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.07.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 12:34
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