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Haberler Galeri MEB son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek?

MEB son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek?

Son dakika... LGS sonuçları açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Tercih yapmaya hazırlanan öğrenciler gelecek müjdeli habere kilitlendi. 2020 LGS sonuçları ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 12:34
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MEB son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek?

Son dakika... LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Binlerce öğrenci tercih yapabilmek için sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladılar. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

20 Haziran'da gerçekleştirilen 2020 LGS sınavının sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar, MEB'in resmi internet adresi üzerinden duyurulacak

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MEB son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek?

LGS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2020!

2020 LGS sınav soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklarak 2020 LGS sınav soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYI (SÖZEL)

LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN (SAYISAL)

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MEB son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih takvimi henüz belli olmadı. Sonuçların açıklanmasının ardından yayımlanacak LGS tercih kılavuzu ile detaylar belli olacak. Son gelişmeleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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MEB son dakika: LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sınav sonuçları ne zaman, nereden öğrenilecek?

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a.Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b.Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlı�� cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c.Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.