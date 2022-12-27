Sağlık Bakanlığı İŞKUR 11.317 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi! TIKLA ÖĞREN!

SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı, 11.317 işçi alımı için kura çekimi gerçekleşecek. Sağlık Bakanlığı'nda görev almak üzere İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylar için süreç kura çekimine geldi. İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, noter huzurunda 28-29 Aralık tarihinde gerçekleşecek. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi!