28 Aralık 2022, Çarşamba
Sağlık Bakanlığı İŞKUR 11.317 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI! Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi! TIKLA ÖĞREN!
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 28 Kasım-2 Aralık 2022 tarihleri arasında alınan Sağlık Bakanlığı 11 bin 317 sürekli işçi alımı başvurularının ardından, kura çekimi için beklenen tarih geldi. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları il il nihai isim listesi! TIKLA ÖĞREN!
Giriş Tarihi: 27.12.2022 23:36 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 23:36
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13