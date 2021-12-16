Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı branşlar kontenjanlar! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu kadro dağılımı!

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı tercih kılavuzu! Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı, branşlar ve kontenjanlar belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre; 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Alım yapılacak personellerin çoğu hemşire olarak görev yapacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları belirlendi. Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı tercih kılavuzuna ilişkin detaylar haberimizde!