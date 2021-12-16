16 Aralık 2021, Perşembe
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı branşlar kontenjanlar! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu kadro dağılımı!
Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı. Binlerce kişinin başvuruda bulunacağı kadrolar için adaylar tercih işlemlerini yapabilecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzunda branşlar, kontenjanlar ve kadro dağılımına ilişkin detaylar verildi. Atama yapılacak 20 bin kadrodan 10 bin 348'i hemşire, bin 600'ü ebe ve 6 bin 604'ü çeşitli branşlardaki sağlık teknisyeni olacak. İşte; Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı tercih kılavuzu!
Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 09:26
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12