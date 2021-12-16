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Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı branşlar kontenjanlar! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu kadro dağılımı!

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı branşlar kontenjanlar! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu kadro dağılımı!

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı tercih kılavuzu yayımlandı. Binlerce kişinin başvuruda bulunacağı kadrolar için adaylar tercih işlemlerini yapabilecek. Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzunda branşlar, kontenjanlar ve kadro dağılımına ilişkin detaylar verildi. Atama yapılacak 20 bin kadrodan 10 bin 348'i hemşire, bin 600'ü ebe ve 6 bin 604'ü çeşitli branşlardaki sağlık teknisyeni olacak. İşte; Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı tercih kılavuzu!

Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 09:26
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Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı branşlar kontenjanlar! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu kadro dağılımı!

Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı tercih kılavuzu! Sağlık Bakanlığı personel alımı kadro dağılımı, branşlar ve kontenjanlar belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre; 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Alım yapılacak personellerin çoğu hemşire olarak görev yapacak. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları belirlendi. Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı tercih kılavuzuna ilişkin detaylar haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı branşlar kontenjanlar! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu kadro dağılımı!

Sağlık Bakanlığı 20 bin sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı branşlar kontenjanlar! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu kadro dağılımı!

Buna göre, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

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Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı branşlar kontenjanlar! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu kadro dağılımı!

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2021/10 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

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Sağlık Bakanlığı 20 bin personel alımı branşlar kontenjanlar! Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu kadro dağılımı!

Adaylar, tercihlerini 16-22 Aralık tarihlerinde tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.