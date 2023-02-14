14 Şubat 2023, Salı
Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı 2.ETAP başvuruları başladı mı? 2023 Kontenjanlar belli oldu mu?
"Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman?" sorusu aramam motorlarında sorgulanmaya başladı. İlk olarak 45 bin 500 personel alımı gerçekleştirilmişti. Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı kapsamında ise 85 bin personel alınacak. Bakanlık tarafından yapılacak açıklama sonrasında, personel alımına ilişkin 2. etap başlayacak. Başvuruları takip edenler tarih araştırmalarına başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman? İşte, detaylar...
Giriş Tarihi: 14.02.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 16:05
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