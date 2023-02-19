"Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı 42 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapılacak olan 42 bin 500 personel alımı için detaylar merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı 42 bin personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı mı?