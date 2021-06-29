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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 48 il için önemli duyuru! Tek tek açıkladı

Türkiye koronavirüsle mücadelede önemli bir eşiği geride bırakırken aşılanma sürecini de başarıyla yürütüyor. 19-25 Haziran tarihleri arasındaki verileri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 48 ile dikkat çekti. Bakan Koca resmi Twitter hesabından paylaştığı tablo ile detayları aktardı.

Giriş Tarihi: 29.06.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 09:22
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 48 il için önemli duyuru! Tek tek açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda illerin koronavirüsle mücadeledeki son durumlarını gözler önüne serdi. Bakan Koca vaka sayılarındaki azalışa dikkat çekti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 48 il için önemli duyuru! Tek tek açıkladı

Birçok ilde vaka sayısı azalırken aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 30 ilde vaka sayıları yükselirken, Tunceli, Çankırı ve Amasya'nın 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayıları bu hafta da değişmedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 48 il için önemli duyuru! Tek tek açıkladı

Vaka sayısında zirvede Ağrı yer aldı. Ağrı'yı Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize takip etti. 100 bin kişideki vaka sayısı Ağrı'da 136.52, Eskişehir'de 112.85, Kütahya'da 102.48, Bitlis'te 96.58 ve Rize'de 95.54 oldu. En az Kovid-19 vakası ise Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 48 il için önemli duyuru! Tek tek açıkladı

Vaka sayısı her 100 bin kişide Osmaniye'de 4.92, Adıyaman'da 6.96, Hatay'da 6.99, Adana'da 9.61, ve Edirne'de 11.28 olarak kayıtlara geçti. Haftalık vaka sayısı İstanbul'da 54.30, Ankara'da 83.64, İzmir'de ise 27.40 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 48 il için önemli duyuru! Tek tek açıkladı

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım." değerlendirmesinde bulundu.