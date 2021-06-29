Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 48 il için önemli duyuru! Tek tek açıkladı

Vaka sayısında zirvede Ağrı yer aldı. Ağrı'yı Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize takip etti. 100 bin kişideki vaka sayısı Ağrı'da 136.52, Eskişehir'de 112.85, Kütahya'da 102.48, Bitlis'te 96.58 ve Rize'de 95.54 oldu. En az Kovid-19 vakası ise Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.