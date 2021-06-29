29 Haziran 2021, Salı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 48 il için önemli duyuru! Tek tek açıkladı
Türkiye koronavirüsle mücadelede önemli bir eşiği geride bırakırken aşılanma sürecini de başarıyla yürütüyor. 19-25 Haziran tarihleri arasındaki verileri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 48 ile dikkat çekti. Bakan Koca resmi Twitter hesabından paylaştığı tablo ile detayları aktardı.
Giriş Tarihi: 29.06.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 09:22
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