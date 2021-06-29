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LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi

LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Lise heyecanı yaşayan öğrenciler ve velileri, heyecan içinde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. 6 Haziran'da sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. MEB tarafından yapılan duyuru ile sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.06.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 10:08
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LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi

LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığınca 6 Haziran'da gerçekleştirilen LGS sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Eğitim öğretim döneminde yeni yıl heyecanı yaşayan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. LGS sonuçları ve tercihleri ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte LGS ile ilgili tüm detaylar...

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LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.

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LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi

LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav sonuçlarının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecek öğrenciler tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 30 Haziran'da erişime açılacak. Kılavuz ile birlikte tercih takvimi belli olacak.

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LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi

LGS LİSE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

Lise kontenjanları henüz açıklanmadı. Tercih kılavuzu ile birlikte 2021 lise taban puanları ve kontenjanları da belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi

2021 LİSE KONTENJANLARI NASIL OLACAK?

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.