29 Haziran 2021, Salı
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LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? MEB tarih verdi
LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? Lise heyecanı yaşayan öğrenciler ve velileri, heyecan içinde sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. 6 Haziran'da sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. MEB tarafından yapılan duyuru ile sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, LGS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2021 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.06.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 10:08
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