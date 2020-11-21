Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca destek istedi onbinler fotoğraf paylaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca destek istedi onbinler fotoğraf paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. #bizevdeyiz hashtag'ını başlatan Bakan Koca'ya onbinlerce Twitter kullanıcısı fotoğraf gönderdi.
Giriş Tarihi: 21.11.2020 20:41 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 20:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan kısıtlamalara uyup evde kalmalarını ve evde olduklarını gösteren fotoğraf ile video paylaşmalarını istedi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından "biz evdeyiz" etiketiyle ve makamında çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
GALERİ DEVAM EDİYOR
"En iyi tedbir evimizdir. Evde geçen zaman arttıkça salgınla mücadele gücümüz de artacak. Ben işimin başında olmak zorundayım. Sizden evde olduğunuzu gösteren fotoğraf ve videoları bekliyoruz."
Twitter'da Bakan Koca'ya destek verenler #bizevdeyiz tag'ini fotoğraf yağmuruna tuttu.