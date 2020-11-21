Sağlık Bakanı Fahrettin Koca destek istedi onbinler fotoğraf paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlardan kısıtlamalara uyup evde kalmalarını ve evde olduklarını gösteren fotoğraf ile video paylaşmalarını istedi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından "biz evdeyiz" etiketiyle ve makamında çekilen fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: