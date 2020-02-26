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Sağlık Bakanı duyurmuştu! Kapıköy Gümrük Kapısı'nda harekete geçildi

Türkiye'nin sınır komşusu İran'da koranavirüs nedeniyle ölümlerin artması üzerine, sınır kenti olan Van'da tedbirler artırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor. İran'dan Türkiye'ye gelecek olan Türk vatandaşları buradaki sahra hastanesinde gözetim altında tutulacak.

Giriş Tarihi: 26.02.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 16:44
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Sağlık Bakanı duyurmuştu! Kapıköy Gümrük Kapısı'nda harekete geçildi

Koranavirüs nedeniyle İran'da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip olan Van'da da bir dizi tedbirler alınmaya başlandı.

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Sağlık Bakanı duyurmuştu! Kapıköy Gümrük Kapısı'nda harekete geçildi

Kapıköy Gümrük Kapısı giriş ve çıkışlara kapatılırken, Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla da gümrük sahasının bulunduğu alana sahra hastanesi kuruluyor.

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Sağlık Bakanı duyurmuştu! Kapıköy Gümrük Kapısı'nda harekete geçildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yoğun bir çalışma başlatıldı.

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Sağlık Bakanı duyurmuştu! Kapıköy Gümrük Kapısı'nda harekete geçildi

Maskeli oldukları gözlenen ekipler, sahra hastanesinin kurulacağı alanda bulunan karları temizlemeye başladı.

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Sağlık Bakanı duyurmuştu! Kapıköy Gümrük Kapısı'nda harekete geçildi

Kamyonlara yüklenen karlar belirlenen noktalara taşınırken, hastanenin en kısa sürede bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi.