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Sağlık Bakanı duyurmuştu! Kapıköy Gümrük Kapısı'nda harekete geçildi
Türkiye'nin sınır komşusu İran'da koranavirüs nedeniyle ölümlerin artması üzerine, sınır kenti olan Van'da tedbirler artırıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu Kapıköy Gümrük Kapısı'na sahra hastanesi kuruluyor. İran'dan Türkiye'ye gelecek olan Türk vatandaşları buradaki sahra hastanesinde gözetim altında tutulacak.
Giriş Tarihi: 26.02.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 16:44
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