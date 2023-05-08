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Haberler Galeri Safiye Soyman 20 günde 30 yaş gençleşti! Seda Sayan'ın izinden gitti! Meğer sırrı buymuş...

Safiye Soyman 20 günde 30 yaş gençleşti! Seda Sayan'ın izinden gitti! Meğer sırrı buymuş...

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, son zamanlarda yakın arkadaşı Seda Sayan ile yaptırdığı estetik operasyonlarıyla gündem oluyor. Verdiği kiloların ardından çeşitli estetik ameliyatları geçiren Soyman'ın son hali sosyal medyada olay yarattı. Öte yandan görüntüsü bir hayli değişen sanatçının nasıl zayıfladığı sevenleri tarafından merak ediliyordu. Meğer o da birçok ünlünün başvurduğu yöntemi yaptırmış. İşte, 20 günde 10 kilo veren Soyman'ın zayıflık sırrı...

Giriş Tarihi: 08.05.2023 20:34 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 20:34
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Safiye Soyman 20 günde 30 yaş gençleşti! Seda Sayan’ın izinden gitti! Meğer sırrı buymuş...

Safiye Soyman'ın son hali sevenlerini bir hayli şaşırttı! Yakın arkadaşı Seda Sayan ile yaptırdığı estetik operasyonlarıyla adından söz ettiren ünlü sanatçının değişimi sosyal medyada gündem oldu. Estetiğin yanı sıra verdiği kilolarla da konuşulan Safiye Soyman, adeta 30 yaş gençleşti. 20 günde 10 kilo verdiğini açıklayan Soyman, meğer herkes gibi o yönetime başvurmuş. İşte, Saifye Soyman'ın zayıflık sırrı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Safiye Soyman 20 günde 30 yaş gençleşti! Seda Sayan’ın izinden gitti! Meğer sırrı buymuş...

İşte Safiye Soyman'ın kilo verme yöntemi...

NE DİYET NE DE SPOR...

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Safiye Soyman 20 günde 30 yaş gençleşti! Seda Sayan’ın izinden gitti! Meğer sırrı buymuş...

20 GÜNDE 10 KİLO VERDİ

Zayıflama için mide botoksu yaptırdı. 20 günde 10 kilo veren Soyman: "Yeme isteğim kesildi. Yiyorsun ama yediklerinin 4'te birini. 67 kiloydum, 63'e düştüm." dedi.

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Safiye Soyman 20 günde 30 yaş gençleşti! Seda Sayan’ın izinden gitti! Meğer sırrı buymuş...

Ameliyat olmaktan korktuğu için bu yöntemi tercih eden Soyman "Midemin iştah merkezine yüzüme yapıldığı gibi botoks uygulandı." dedi.

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Safiye Soyman 20 günde 30 yaş gençleşti! Seda Sayan’ın izinden gitti! Meğer sırrı buymuş...

Soyman "Hedefim 55 kilo olmak. Hemen sonrasında da karın germe estetiği yaptıracağım" dedi.