Genel af yolda mı 2023? Mahkumlara AF çıkacak mı? Resmi Gazete'de yayımlandı! 7.Yargı Paketi infaz iyileştirme...

"Genel af yolda mı 2023 son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan 7. Yargı Paketi ile genel af düzenlemesi hakkında detaylar milyonlarca vatandaş tarafından merak konusu oluyor. Şimdi ise gözler infaz düzenlemesine çevrildi. Peki, Mahkumlara af çıkacak mı, ne zaman? Genel af son durum ne? İşte 7.Yargı paketi maddeleri...