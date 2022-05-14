MEB açıkladı: Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Bekçilik yazılı sınav ne zaman yapılacak? 2022 bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından başvuruları kabul edilen adaylar, aynı gün içerisinde ön sağlık kontrolünden gerçirilecek. Bu aşamayı da başarılı tamamlayan adaylar yazılı sınava alınacak. MEB tarafından sınav takvimi açıklandı. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.05.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 11:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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