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Haberler Galeri MEB açıkladı: Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

MEB açıkladı: Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Bekçilik yazılı sınav ne zaman yapılacak? 2022 bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından başvuruları kabul edilen adaylar, aynı gün içerisinde ön sağlık kontrolünden gerçirilecek. Bu aşamayı da başarılı tamamlayan adaylar yazılı sınava alınacak. MEB tarafından sınav takvimi açıklandı. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.05.2022 11:07 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 11:07
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MEB açıkladı: Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 3.250 bekçi alımı için başvurular tamamlandı. Şimdi ise ön sağlık kontrolü aşamasına geçilecek. Bu sürecin ardından adaylar yazılı sınava alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazılı sınav takvimi açıklandı. Peki, bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB açıkladı: Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2022 bekçilik yazılı sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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MEB açıkladı: Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Sınav saat 10.00'da başlayacak. 100 soru için toplam 120 dakika süre verilecek.

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MEB açıkladı: Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

SINAV KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI

Sınavda sorulacak sorulara ait konu başlıkları:

Türkçe: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru
Sosyal Bilgiler: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Fen Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Hayat Bilgisi: İlköğretim Düzeyi - 15 soru
Matematik: Ortaöğretim Düzeyi - 15 soru
Genel Kültür: Ortaöğretim Düzeyi - 20 soru

Toplam: 100 soru

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MEB açıkladı: Bekçilik yazılı sınavı ne zaman? 2022 EGM bekçilik sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

YAZILI SINAV NASIL OLACAK?

Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.