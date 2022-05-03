Rize Artvin Havalimanı için nefesler tutuldu! Avrupa’da başka bir örneği yok

Havalimanımızın pist, apron, taksi yolu ve tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Nisan ayının başından itibaren de deneme uçuşları başladı. 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pisti ile bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir proje. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek. 32 bin metrekare Terminal Binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alanı bulunan muazzam bir yapıdan bahsediyoruz.