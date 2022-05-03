Rize Artvin Havalimanı için nefesler tutuldu! Avrupa'da başka bir örneği yok
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nın 14 Mayıs'ta düzenlenecek törenle hizmete gireceğini belirterek "Rize-Artvin Havalimanımız, Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği ikinci, dünyanın ise beşinci havalimanıdır. Avrupa'da başka bir örneği de yok" dedi.
Giriş Tarihi: 03.05.2022
19:40 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
19:40
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, inşaatında sona gelinen ve Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaatında incelmelerde bulundu.
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Rize-Artvin Havalimanın Avrupa'da başka bir örneğinin olmadığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu "
Havayolu halkın yolu oldu. Havayolu sektörü yatırımlarımız 147 milyar TL'yi buldu. Türkiye'yi çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni havalimanlarıyla tanıştırdık. Mevcut havalimanlarını da tepeden tırnağa modernize ettik. 2003 yılında aktif havalimanı sayımız yalnızca 26'ydı.
Bugün ise 25 Mart'ta halkımızın hizmetine sunduğumuz Tokat Havalimanı ile 57 havalimanımız var. Şimdi de yeni bir hizmeti daha milletimizle buluşturmanın heyecanını taşıyoruz. 3 milyon metrekare alanda inşa ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı'mızın açılışı ile bu sayıyı 58'e yükseltiyoruz. Rize-Artvin Havalimanımız, Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa ettiği ikinci, dünyanın ise beşinci havalimanıdır. Avrupa'da başka bir örneği de yok.
Havalimanımızın pist, apron, taksi yolu ve tüm altyapı imalatlarını tamamladık. Nisan ayının başından itibaren de deneme uçuşları başladı. 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğundaki pisti ile bölgenin havayolu ulaşımı ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak bir proje. Yılda 3 milyon yolcuya hizmet verebilecek. 32 bin metrekare Terminal Binası ve diğer destek binaları ile birlikte toplam 47 bin 133 metrekare kapalı alanı bulunan muazzam bir yapıdan bahsediyoruz.
Bölgenin kültürel ögelerinden izler taşıyan havalimanında yöresel mimarinin yansıtıldığı terminal binası ile 36 metre yüksekliğinde, çay bardağı formundan esinlenilen kule de inşa ettik. Gövdesi aydınlatılan kulemiz bölgenin siluetine ayrı bir canlılık katacak.