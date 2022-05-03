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Haberler Galeri MEB son dakika: Okullarda tatil uzatıldı mı? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullar var mı, tatil olacak mı?

MEB son dakika: Okullarda tatil uzatıldı mı? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullar var mı, tatil olacak mı?

Perşembe ve Cuma okullar tatil mi? Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle öğrenciler pazartesiden çarşamba gününe kadar tatil yapacaklar. Resmi tatilin çarşamba günü sona erecek olmasının ardından öğrenciler tatil süresinin uzatılıp uzatılmadığını araştırıyor. Peki, okullarda tatil uzatıldı mı? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullar var mı, tatil olacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 15:25
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MEB son dakika: Okullarda tatil uzatıldı mı? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullar var mı, tatil olacak mı?

Okullarda tatil uzatıldı mı? Ramazan Bayramı resmi tatili çarşamba günü sona erecek. Tatil günlerini fırsat bilen öğrenciler, bayram tatili süresinin uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Okullardaki tatil süresi ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, okullarda tatil uzatıldı mı? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullar var mı, tatil olacak mı? İşte cevaplar...

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MEB son dakika: Okullarda tatil uzatıldı mı? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullar var mı, tatil olacak mı?

5-6 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, okullarda tatil süresi uzatılmadı. Buna göe, 5-6 Mayıs tarihlerinde okullar açık olacak ve eğitim öğretim devam edecek.

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MEB son dakika: Okullarda tatil uzatıldı mı? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullar var mı, tatil olacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2021-2022 eğitim öğretim yılı kinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karnelerinin ardından yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak.

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MEB son dakika: Okullarda tatil uzatıldı mı? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullar var mı, tatil olacak mı?

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim takvimi henüz açıklanmadı.

2022-2023 eğitim öğretim yılındaki ara tatil, yarıyıl tatili ve sınav takvimleri belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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MEB son dakika: Okullarda tatil uzatıldı mı? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullar var mı, tatil olacak mı?

MEB "OKUL ORTAKLIĞI PROGRAMI" BAŞLATIYOR

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrenci ve öğretmenlerde eğitim geleneği, proje tecrübeleri, bilgi, deneyim, kurum kültürü ve değer paylaşımının karşılıklı olarak aktarılması amacıyla "Ortak Okul Programı" başlatacaklarını bildirdi. Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldikleri ilk günlerden bu yana eğitimde fırsat eşitliğinin odak noktalarını oluşturduğunu ifade etti.