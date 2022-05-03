MEB son dakika: Okullarda tatil uzatıldı mı? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullar var mı, tatil olacak mı?

Perşembe ve Cuma okullar tatil mi? Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle öğrenciler pazartesiden çarşamba gününe kadar tatil yapacaklar. Resmi tatilin çarşamba günü sona erecek olmasının ardından öğrenciler tatil süresinin uzatılıp uzatılmadığını araştırıyor. Peki, okullarda tatil uzatıldı mı? 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma okullar var mı, tatil olacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.05.2022 15:25 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 15:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL