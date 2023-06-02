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Haberler Galeri Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Rifat Hisarcıklıoğlu ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...

Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Rifat Hisarcıklıoğlu ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...

Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun hayatı ve kariyerine ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Rifat Hisarcıklıoğlu ne iş yapıyor? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 11:01
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Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Rifat Hisarcıklıoğlu ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun hayatına ve kariyerine ilişkin detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Binlerce kişi Rifat Hisarcıklıoğlu ile ilgili "Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" "Rifat Hisarcıklıoğlu ne iş yapıyor?" sorularının cevaplarını öğrenmeye çalışıyor. İşte hayatı ve kariyer...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Rifat Hisarcıklıoğlu ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...

RİFAT HİSARCIKLIOĞLU KİMDİR?

Rifat Hisarcıklıoğlu, 22 Kasım 1955 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi'nde eğitimini sürdürdü.

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Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Rifat Hisarcıklıoğlu ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...

1992 senesinde Ankara Ticaret Odası Meclis Üyeliğine seçildi ve 1 sene başkan yardımcılığı yaptı.

Daha sonra 2001 senesinde yapılan seçimlerde Başkan olarak göreve geldi.

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Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Rifat Hisarcıklıoğlu ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...

Ödülleri :
Avusturya Büyük Altın Liyakat Nişanı
İtalya Devlet Nişanı
Moğolistan İlham Nişanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fahri Doktorası
İzmir Ekonomi Üniversitesi Fahri Doktorası
Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Onur Nişanı
Romanya Ticaret ve Sanayi Odası Onursal Üyeliği
Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası Onur Nişanı
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Katkı Sertifikası
"Popular Science" Dergisi "Özel Bilim Ödülü"
Romanya Ticaret ve Sanayi Odası "Yılın İşadamı Ödülü"
Sosyal Bilimler Lisesi Bilim ve Teknoloji Kulübü "Yılın Sosyal Bilimcisi Ödülü"
Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Onur Ödülü

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Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Rifat Hisarcıklıoğlu ne iş yapıyor? Hayatı ve kariyeri...

İslam Ticaret ve Sanayi Odası Üstün Hizmet Ödülü
Türk-Amerikan İşadamları Derneği Onursal Üyeliği
Ekonomist Dergisi " Yılın Sivil Toplum Örgütü Lideri" Ödülü (23 Aralık 2002)
Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği "Turgut Özal Ekonomi Ödülü"
Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Şeref Madalyası
Kazakistan Dostluk ve İşbirliğini Geliştirme Madalyası