Mehmet Akif Balta kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta hayatı ve kariyeri...

18.07.2000 tarihinde DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başladı. 2000 yılından beri DSİ'de çeşitli birimlerde Mühendis, Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdürü olarak çalışmıştır. 29 Temmuz 2021 tarihinden itibaren DSİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Akif Balta 28.12.2022 tarihi itibari ile DSİ Genel Müdürü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.