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Haberler Galeri Mehmet Akif Balta kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta hayatı ve kariyeri...

Mehmet Akif Balta kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta hayatı ve kariyeri...

Mehmet Akif Balta'nın kim olduğuna ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile ilgili arama motorlarında, "Mehmet Akif Balta kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.06.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 10:26
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Mehmet Akif Balta kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta hayatı ve kariyeri...

Mehmet Akif Balta kimdir sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Mehmet Akif Balta'nın hayatı ve kariyerine ilişkin detayları merak edenler "Mehmet Akif Balta kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?" sorusunun cevabını öğrenmeye çalışıyor. İşte DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta hayatı ve kariyeri...

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Mehmet Akif Balta kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta hayatı ve kariyeri...

MEHMET AKİF BALTA KİMDİR?

1975 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokulu Trabzon Akçaabat Merkez İlkokulu, Orta-Lise tahsilini Akçaabat İmam Hatip Lisesinde tamamladıktan sonra 1997 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Kısa bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 1999 yılında Erzurum'da kısa dönem olarak askerliğini tamamladı.

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Mehmet Akif Balta kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta hayatı ve kariyeri...

18.07.2000 tarihinde DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak göreve başladı. 2000 yılından beri DSİ'de çeşitli birimlerde Mühendis, Şube Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı ve Bölge Müdürü olarak çalışmıştır. 29 Temmuz 2021 tarihinden itibaren DSİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Akif Balta 28.12.2022 tarihi itibari ile DSİ Genel Müdürü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.