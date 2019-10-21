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Resulayn'daki terör tünelleri böyle görüntülendi!

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Resulayn ilçe merkezinin altını örümcek ağı gibi saran tünel sistemi görüntülendi. Tünelin ilçe merkezinin çeşitli noktalarını birbirine bağladığı ve Türkiye sınırına ulaştığı görüldü.

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Giriş Tarihi: 21.10.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 14:54
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Resulayn'daki terör tünelleri böyle görüntülendi!

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Resulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi. AA'nın ulaştığı kayıtlarda tünelin Türkiye sınırına açıldığı görüldü.

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Resulayn'daki terör tünelleri böyle görüntülendi!

Resulayn merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor.

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Resulayn'daki terör tünelleri böyle görüntülendi!

Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip.

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Resulayn'daki terör tünelleri böyle görüntülendi!

Resulayn ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor.

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Resulayn'daki terör tünelleri böyle görüntülendi!

Tünel, ilçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluğundaki kollarıyla birçok girişe sahip.