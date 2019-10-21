Resulayn'daki terör tünelleri böyle görüntülendi!

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Resulayn ilçe merkezinin altını örümcek ağı gibi saran tünel sistemi görüntülendi. Tünelin ilçe merkezinin çeşitli noktalarını birbirine bağladığı ve Türkiye sınırına ulaştığı görüldü. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Resulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi. AA'nın ulaştığı kayıtlarda tünelin Türkiye sınırına açıldığı görüldü. Resulayn merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor. Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip. Resulayn ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor. Tünel, ilçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluğundaki kollarıyla birçok girişe sahip. Tünelin yapımının sürdüğü, her 10 metrede bir havalandırma, dinlenme alanları içerdiği görüldü. YPG/PKK, uzun süredir Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Resulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye'de Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tünel kazıyordu.