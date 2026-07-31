Arnavutköy'de resmi nikah öncesi yaşanan gerginlik, polis müdahalesiyle sona erdi. Ailesinin engel olmak istediği öne sürülen çift, yapılan değerlendirmelerin ardından polis eşliğinde evlendirme dairesine alınarak resmi nikahlarını kıydı.

İddiaya göre, Gaziantep'ten yaklaşık 45 gün önce Arnavutköy'e getirildiği öne sürülen B.K. (21) ile G.U.'nun (38) nikahı için Arnavutköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde hazırlık yapıldı. Gelinin babası A.K. ve yakınları nikaha tepki göstererek töreni engellemek istedi.

ÇİFT ARAÇTAN BİR SAAT İNEMEDİ

Yaşanan gerginlik sırasında gelin ve damadın bulunduğu araç aile üyelerinin hedefi oldu. İddiaya göre saldırıda aracın camları kırıldı. Çift yaklaşık bir saat araçtan çıkamazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan değerlendirmede resmi nikahın kıyılmasına engel herhangi bir hukuki durum bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine çift polis eşliğinde evlendirme dairesine alınarak resmi nikahlarını gerçekleştirdi. Yaşanan arbede ile çiftin araçta beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.