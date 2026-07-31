Arnavutköy'de olaylı nikah: Polis eşliğinde evlendiler
Arnavutköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde resmi nikah öncesi yaşanan gerginlikte, gelinin ailesi nikaha engel olmaya çalıştı. Polis ekiplerinin yaptığı değerlendirme sonrası hukuki engel bulunmadığı belirlenince çiftin resmi nikahı polis eşliğinde kıyıldı. Olayın ardından taraflar karşılıklı şikayetçi oldu.
Arnavutköy'de resmi nikah öncesi yaşanan gerginlik, polis müdahalesiyle sona erdi. Ailesinin engel olmak istediği öne sürülen çift, yapılan değerlendirmelerin ardından polis eşliğinde evlendirme dairesine alınarak resmi nikahlarını kıydı.
İddiaya göre, Gaziantep'ten yaklaşık 45 gün önce Arnavutköy'e getirildiği öne sürülen B.K. (21) ile G.U.'nun (38) nikahı için Arnavutköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde hazırlık yapıldı. Gelinin babası A.K. ve yakınları nikaha tepki göstererek töreni engellemek istedi.
ÇİFT ARAÇTAN BİR SAAT İNEMEDİ
Yaşanan gerginlik sırasında gelin ve damadın bulunduğu araç aile üyelerinin hedefi oldu. İddiaya göre saldırıda aracın camları kırıldı. Çift yaklaşık bir saat araçtan çıkamazken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan değerlendirmede resmi nikahın kıyılmasına engel herhangi bir hukuki durum bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine çift polis eşliğinde evlendirme dairesine alınarak resmi nikahlarını gerçekleştirdi. Yaşanan arbede ile çiftin araçta beklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
BABA HASTANEYE KALDIRILDI
Nikahın ardından baba A.K. fenalaşarak sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan A.K'nin tedavi altına alındığı öğrenildi.
TARAFLAR KARŞILIKLI SUÇLAMALARDA BULUNDU
Nikah salonu önünde açıklama yapan baba A.K., kızının yaklaşık 45 gündür alıkonulduğunu ve iradesi dışında tutulduğunu iddia ederek, "Kızımı bana göstermiyorlar. Madde veriyorlar, şuurunu kaybettirdiler. Zorla buraya getirdiler. Valiliğe, kaymakamlığa dilekçe verdik. Emniyet müdürünün de olaydan haberi var. Düzce'den, Kocaeli'nden, Gaziantep'ten insanları kandırdılar." dedi.
Karakol çıkışında konuşan damat G.U. ise iddiaları reddederek, "Resmi nikahımızı yaptık. Adliyedeki süreç tamamlandı. Hakkımızdaki iddiaların hepsi iftiraydı. Tazminat davası açacağız. Ben bu işi para karşılığı yapmıyorum. Demirci dükkanım var. Aylık 100-150 bin lira kazancım var." ifadelerini kullandı.
Tarafların olayın ardından karakola giderek karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.