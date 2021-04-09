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Ramazan ayı takvimi! İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkılacak? Oruca ne zaman uyanılacak?

İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala tam olarak ne zaman başladığını öğrenmek isteyenler sorgulamalara başladı. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Recep ve Şaban aylarından sonra gelen Ramazan ayı için artık sayılı günler kaldı. İşte, ilk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkılacak? Oruca ne zaman uyanılacak?

Giriş Tarihi: 09.04.2021 22:44
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Ramazan ayı takvimi! İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkılacak? Oruca ne zaman uyanılacak?

İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkılacak? Oruca ne zaman uyanılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk sahurun ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Ramazan ayına sayılı günler kala Ramazan için hazırlıklar başlandı. İşte, ilk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkılacak? Oruca ne zaman uyanılacak?

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Ramazan ayı takvimi! İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkılacak? Oruca ne zaman uyanılacak?

İLK SAHUR SAHUR SAAT KAÇTA?

İL İL 2021 İMSAK SAATİ (İSTANBUL, ANKARA, İZMİR)

Ramazan ayına yaklaşılmasıyla ilk sahurun kaçta olacağı merak ediliyor. 13 Nisan 2021 Salı Ramazan ayı başlayacak. 12 Nisan pazartesiyi 13 Nisan salıya bağlayan gece İstanbul'da 04:50, Ankara'da 04:38'de, İzmir'de 05:05'de, Bursa'da 04:53'de ve Diyarbakır'da 04:14 olarak belirlendi.

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Ramazan ayı takvimi! İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkılacak? Oruca ne zaman uyanılacak?

SAHUR DUASI NEDİR, NASIL EDİLİR?

Sahurda, oruca başlarken edilen dua sevap kazandırır. Müslümanlar, Hz. Muhammed'in de ettiği gibi imsak vaktinde şu duayı edebilirler: "Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız… Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle…"

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Ramazan ayı takvimi! İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkılacak? Oruca ne zaman uyanılacak?

EZAN BİTENE KADAR YEMEK YENİLEBİLİR Mİ?

İftar ezanı okunduğu sırada oruç bozulabilir. Ezan okunmaya başlandığı anda dua edilir ve oruç açılabilir. Aynı şekilde imsak vaktinde de ezan okunduğu sırada son lokma, son yudum su gibi besinler tüketilebilir. Ancak imsak ezanının son anına kadar yeme-içme yapmak tavsiye edilmemektedir.

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Ramazan ayı takvimi! İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkılacak? Oruca ne zaman uyanılacak?

ORUÇ NASIL TUTULUR?

Oruç tutacak kimsenin ilk başta oruca niyet etmesi gerekmektedir. Oruca "Niyet ettim Allah rızası için, bugünkü Ramazan orucumu tutmaya" şeklinde niyet edilir. Aynı zamanda bu niyet sözünü dil ile söylemeyip kalpten geçirmek de yeterlidir. Oruç tutmak için sahura kalkan kişi niyet etmeyi unutsa da, oruç için sahura kalktığı için fiilen niyet etmiş olur.