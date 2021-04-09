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Ramazan ayı takvimi! İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkılacak? Oruca ne zaman uyanılacak?
İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mübarek Ramazan ayına sayılı günler kala tam olarak ne zaman başladığını öğrenmek isteyenler sorgulamalara başladı. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan Recep ve Şaban aylarından sonra gelen Ramazan ayı için artık sayılı günler kaldı. İşte, ilk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkılacak? Oruca ne zaman uyanılacak?
Giriş Tarihi: 09.04.2021 22:44
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