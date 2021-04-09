Ramazan ayı takvimi! İlk sahura ne zaman, ayın kaçında kalkılacak? Oruca ne zaman uyanılacak?

ORUÇ NASIL TUTULUR?

Oruç tutacak kimsenin ilk başta oruca niyet etmesi gerekmektedir. Oruca "Niyet ettim Allah rızası için, bugünkü Ramazan orucumu tutmaya" şeklinde niyet edilir. Aynı zamanda bu niyet sözünü dil ile söylemeyip kalpten geçirmek de yeterlidir. Oruç tutmak için sahura kalkan kişi niyet etmeyi unutsa da, oruç için sahura kalktığı için fiilen niyet etmiş olur.