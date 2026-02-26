Protokolün bittiği samimiyetin başladığı yer: Çocukların gözünden Başkan Erdoğan

O, dünya liderliğinin ağır sorumluluklarını bir kenara bırakıp her fırsatta çocuklara koşuyor, minik ellerini tutuyor, gözlerinin içine bakıyor. Onların sadece lideri olmakla kalmıyor, "Tayyip Dedesi" olarak kalplerinde taht kuruyor. Başkan Erdoğan'ın çocuk sevgisi A Haber ekranlarında bir duygu seline dönüşüyor. İşte protokollerin bittiği, samimiyetin başladığı o anlar; Başkan Erdoğan ve minik dostlarının en içten hikayesi…

Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihine damga vuran, ömrünü "Büyük ve Güçlü Türkiye" idealine adayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. yaşı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. 26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul Kasımpaşa'da başlayan bu destansı yolculuk türlü zorluklar, siyasi engeller ve tarihi başarılarla dolu bir hizmet serüvenine dönüştü. Kasımpaşa'nın dar sokaklarından dünya liderliğine uzanan bu yolda, "milletin adamı" olarak gönüllerde taht kuran Erdoğan, 72 yıla sığdırdığı dev eserlerle Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye devam ederken, en samimi duygularını ise her fırsatta bir araya geldiği çocuklarla paylaşıyor.

TÜRKİYE'NİN ÇEYREK ASRINA DAMGA VURDU Vatandaşın derdiyle dertlenen, Türkiye'nin her bir köşesinde hizmet mührü bulunan Başkan Erdoğan sadece bir lider değil, aynı zamanda halkın içinden bir isim olarak 72. yaşına giriyor. Kasımpaşa'da filizlenen ve bütün dünyada yankı bulan bu hizmet yolculuğunda Erdoğan, Türkiye'nin küresel ölçekteki itibarını zirveye taşıdı. Siyasi yasaklardan hapis yıllarına, darbe girişimlerinden tarihi zaferlere kadar her aşamada milletiyle omuz omuza yürüyen Erdoğan, Türkiye'nin son çeyrek asrına damga vurdu.

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDE BİR KAHRAMAN: TAYYİP DEDE Başkan Erdoğan'ın en büyük tutkularından biri olan çocuk sevgisi, A Haber'in özel dosyasında bütün sıcaklığıyla gözler önüne seriliyor. Gittiği her ilde, katıldığı her törende protokolü bir kenara bırakıp çocuklara koşan Erdoğan, onların dilinde bir dünya liderinden öte, "Tayyip Dede" olarak anılıyor. Erdoğan hakkındaki düşünceleri sorulan miniklerden biri, "O Türkiye'nin başkanı, devletimizi çok iyi yönetiyor" ifadelerini kullanırken, bir diğer minik ise, "Zeki, çevik, başarılı ve çok karizmatik birisi" sözleriyle hayranlığını aktardı. MİNİK YÜREKLERİN GÖZÜNDEN BAŞKAN ERDOĞAN

SAMİMİ SARILIŞLAR, İÇTEN GÜLÜŞLER Haber dosyamızda yer alan görüntülerde, Başkan Erdoğan ile çocuklar arasındaki sarsılmaz bağın ne denli içten olduğu bir kez daha kanıtlanıyor. Gözyaşları içinde kendisine sarılan minikleri kucaklayan, onlarla şakalaşan ve her birine özel ilgi gösteren Erdoğan'ın bu tavrı siyasetin soğuk yüzünü bir kenara itiyor. Başkan Erdoğan ile tanışma hayali kuran bir çocuk, "Tayyip dedemi çok seviyorum, ona sarılmak benim en büyük hayalim" şeklinde konuşurken, Başkan Erdoğan'ı gören bir başka çocuk ise, "Tayyip dede herkesin yardımına koşuyor, biz onu çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.