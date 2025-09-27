27 Eylül 2025, Cumartesi
Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan'dan paylaşım
Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetlerine ait 15 gemi İstanbul Boğazı'nda geçit töreni yaptı. Vatandaşlar gemilerin geçişini gururla izlerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti.
Giriş Tarihi: 27.09.2025 13:21 Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 13:21