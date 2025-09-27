27 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER GALERİ

Haberler Gündem Galerileri Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan'dan paylaşım

Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan'dan paylaşım

Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetlerine ait 15 gemi İstanbul Boğazı'nda geçit töreni yaptı. Vatandaşlar gemilerin geçişini gururla izlerken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.09.2025 13:21 Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 13:21
Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Preveze Deniz Zaferi'nin 487'nci Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetlerine ait 15 gemi ile İstanbul Boğazı'nda geçit töreni düzenlendi.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Deniz Kuvvetlerine ait 15 gemi Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda geçit töreni yaptı.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Gemiler saat 09.40'ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü altından geçerek saat 11.00'de Kaptanıderya Barbaros Hayrettin Paşa türbesini selamladı.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik etti.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Başkan Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı Preveze Deniz Zaferimizin yıldönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü yürekten tebrik ediyor, bu destansı zaferle Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile kahraman leventlerini rahmetle yad ediyorum. Mavi Vatan'ımızın savunucusu kahraman denizcilerimize selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Tören kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparken, törene Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, İstanbul Vali Yardımcıları Fahrettin Göncü ve Cengiz Karabulut, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Askeri personeller katıldı.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Program kapsamında Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu Barbaros Hayrettin Paşa anıtına çelenk bıraktı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Genelkurmay Başkanı Orgeral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr.Ercument Tatlıoğlu'nun günün anlam ve önemini belirten mektupları okundu.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu'nun konuşmasının ardından anıt özel defteri imzalandı. Ardından Barbaros Türbesi'nde dua edilerek özel defter imzalandı. Kutlamalarda İstanbul Boğazı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Kınalıada, TCG Kılıç, TCG Mızrak, TCG Karayel, TCG Gurbet, TCG Fırtına, TCG Doğan, TCG Akçakoca, TCG Alanya, TCG Amasra TCG Işın, TCG Tekirdağ, TCG Sakarya TCG Preveze ve TCG Derya'nın yer aldığı 15 geminin geçit töreniyle devam etti. Öte yandan geçit törenine yerli ve yabancı birçok vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

"TÜRK DENİZ KUVVETLERİ, TÜRK BAYRAĞINI TÜM DENİZLERDE ŞEREFLE DALGALANDIRMAKTADIR"

Törende konuşma yapan Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, "Büyük Amiral Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa; şanlı deniz harp tarihimizin en büyük zaferi "Preveze Deniz Zaferi"nin 487'nci yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanı içinde huzurunuzdayız.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

"Denizlere hâkim olan cihana hâkim olur" vizyonu kapsamında, 487 yıl önce olduğu gibi bugünde coğrafyasının en güçlü deniz kuvveti olan Türk Deniz Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerini koruma görevini başarıyla sürdürerek dünya denizlerinde harekât icra etmekte ve Türk Bayrağını tüm denizlerde şerefle dalgalandırmaktadır

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Deniz harp tarihimizin altın sayfasını oluşturan ve bizlere daima onurla anacağımız bu müstesna zaferi armağan eden kahraman denizcilerimizi ve başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, huzurlarında tazimle eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun" dedi.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni düzenlendi.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni düzenlendi.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni düzenlendi.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni düzenlendi.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni düzenlendi.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni düzenlendi.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni düzenlendi.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni düzenlendi.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni düzenlendi.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni düzenlendi.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni düzenlendi.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni düzenlendi.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni düzenlendi.

Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan paylaşım

Preveze Deniz Zaferi'nin 487. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, İstanbul Boğazı'nda geçiş töreni düzenlendi.