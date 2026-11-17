Komşusunu pompalı tüfekle vurdu! Kan donduran ifade: Şaka yaptığım için pişmanım
Erzurum'da pompalı tüfeğiyle şaka yapmak isterken komşusu Emirhan Kabanlı'nın ölümüne neden olan esnaf Hakkıhan Gez'in mahkemedeki ifadesi kan dondurdu. Tutuklanan Gez, "Emirhan'ın bana son sözü, 'Abi hakkını helal et' oldu. Şaka yaptığım için pişmanım" dedi.
Erzurum'da gelinlik mağazası sahibi Hakkıhan Gez'in, şaka yapmak amacıyla komşusu Emirhan Kabanlı'ya doğrulttuğu pompalı tüfek ateş aldı.
Karnından vurulan 23 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay nedeniyle tutuklanan Gez'in ifadesi ortaya çıktı.
Kan donduran olay, 7 Kasım günü öğle saatlerinde Erzurum'da Kevelciler Caddesi üzerindeki gelinlik mağazasında meydana geldi. Gelinlik mağazasının sahibi Hakkıhan Gez (41), bitişikteki iş yerinin sahibi Emirhan Kabanlı (23) ile sohbet etmeye başladı.
İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, iki esnafın bir süre gülerek sohbet ettiği görüldü. Bir süre sonra kapıyı açarak dışarı çıkmak isteyen Emirhan Kabanlı'ya pompalı tüfeğini doğrultan Gez, tüfeğin boş olduğunu düşünerek tetiğe bastı.
Ancak tüfeğin ateş almasıyla Emirhan Kabanlı karnından vuruldu. Kapının önüne yığılan gencin yardımına Hakkıhan Gez ve çevredeki esnaf koştu.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ!
Çevredekilerin yardımıyla özel bir araçla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan Kabanlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan Hakkıhan Gez, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Gez, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
"EMİRHAN'IN BANA SON SÖZÜ 'ABİ HAKKINI HELAL ET' OLDU"
Tutuklanan Hakkıhan Gez'in ifadesi kan dondurdu. Olay anını anlatan Gez, "Emirhan dükkanın kapısındayken masanın altında bulunan ruhsatlı tüfeğimi çıkarttım ve Emirhan'a doğrulttum. Emirhan, 'silah boş zaten' dedi. Ben tüfeğin içerisinde fişek olmadığını düşünerek tetiği çektim. Emirhan dükkanın önünde yere düştü. Yanına koştum. Karnından yaralanmıştı" dedi.