"ŞAKA YAPTIĞIM İÇİN PİŞMANIM"

Yaralı komşusuna müdahale ettiğini belirten Gez, "Elime geçen bir bezle Emirhan'ın karnındaki yarasına tampon yaptım. Çevredekilere ambulans ve polisi aramalarını söyledim. Emirhan, müdahale ettiğim sırada bana 'Abi hakkını helal et' dedi. Ben de ona 'saçma saçma konuşma, iyi olacaksın inşallah' diye cevap verdim. Daha sonra ambulansı beklemeden özel bir araçla Emirhan'ı hastaneye götürdüler" ifadelerini kullandı.

TÜFEĞİ 6 AY ÖNCE İŞ YERİNE GETİRMİŞ!

Tüfeği yaklaşık 2 yıl önce aldığını belirten Gez, silahı neden iş yerine getirdiğini de anlattı. Gez, "Önceden evde duruyordu. 6 ay önce çocuğum oldu. Eve gelen giden çok olduğundan daha güvenli olur diye işyerime getirdim. Tüfeği en son bir süre önce araziye gittiğimde doldurmuştum. Olay günü tüfeğin dolu olduğunu bilmiyordum. Ben Emirhan'a şaka olsun diye tüfeği doğrulttum. Böyle bir şaka yaptığım için pişmanım" dedi.