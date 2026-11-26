"SİLAH SESLERİNİ DUYDUK, BURADA YAKALADILAR"

Olay sırasında silah sesleri duyduğunu söyleyen mahalle sakini Osman Özkurt ise, "Polis onları kovalıyordu. Sonra da burada yakaladılar. Silah seslerini duyduk biz. Nereden kovaladıklarını bilmiyorum. Şuradaki bir araçta hasar vardı, bir de şu araca hasar verdiler. Üç kişiydiler. Silah gördüm ben" diye konuştu.