Arnavutköy'de film gibi takip! Araçtan uzun namlulu AK-47 ve kar maskeleri çıktı: "Silah seslerini duyduk"
İstanbul Arnavutköy'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araç, yaklaşık 20 dakika süren kovalamacanın ardından durduruldu. Araçtaki 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda AK-47 marka uzun namlulu silah ve kar maskeleri ele geçirildi. Olay sırasında silah sesleri duyduğunu söyleyen mahalle sakini Osman Özkurt, "Polis onları kovalıyordu. Sonra da burada yakaladılar. Silah seslerini duyduk" dedi.
Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye görevinde bulunan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus polisleri, şüphelendikleri bir araca 'dur' ihtarında bulundu.
İhtara uymayan sürücünün kaçmaya başlaması üzerine polis ekipleri aracı yaklaşık 20 dakika boyunca kovaladı. Kovalamaca esnasında meydana gelen kazalar nedeniyle çok sayıda araçta maddi hasar oluştu.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Motosikletli Polis Timleri, kaçan aracın yakalanması için çalışma yürüttü. İlçe içerisinde sürdürülen takip sonucunda Yunus polisleri, şüphelilerin bulunduğu aracı Atatürk Mahallesi Belgin Sokak'ta durdurmayı başardı. Araç içerisindeki M.A., A.O.E. ve F.A. isimli 3 şüpheli yakalandı.
ARAÇTAN AK-47 VE KAR MASKELERİ ÇIKTI
Polis ekiplerinin araçta yaptığı aramalarda uzun namlulu silah ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin silahlı bir eylem hazırlığında oldukları değerlendirilirken, polis ekiplerinin müdahalesiyle muhtemel bir silahlı saldırının önüne geçildi. Şüphelilerin ne amaçla hareket ettiklerinin belirlenmesine yönelik çalışma sürüyor.
"6-7 ARAÇ VARDI"
Kovalamaca sırasında mahalledeki araçların zarar gördüğünü anlatan mahalle sakini İsmail Can, "Çok talihsiz bir olay oldu. Polisler birilerini kovalıyordu galiba. Bizim mahalleye girdiler. Gördüğünüz gibi araçlara hasar verdiler. Ondan sonra şu araca vurdular. Altı, yedi araç vardı. Nereden kaçtıklarını bilmiyorum. Başka yerlerden bizim mahalleye girdiler" dedi.