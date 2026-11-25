Eşini 3 çocuğunun gözü önünde öldürmüştü! Yangın detayı "pes" dedirtti
Çorum'da boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir'i, 3 çocuğunun gözü önünde öldüren ve ardından intihara kalkışan Gökhan Özdemir'e ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Özdemir'in cinayetten yaklaşık yarım saat önce kayınpederine ait evi ateşe verdiği belirlendi. Çiftin 19 yıllık evli olduğu ve uzun süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.
Çorum'da boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir'i (42) öldürüp intihara kalkışan Gökhan Özdemir'in (44), cinayetten yaklaşık yarım saat önce kayınpederine ait evi ateşe verdiği ortaya çıktı.
Kan donduran olay, dün saat 18.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi.
3 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
Özel sektörde mühendis olarak çalışan Gökhan Özdemir, boşanma aşamasında olduğu eşi Esin Özdemir'in yaşadığı eve gitti.
Burada çift arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan Özdemir, 3 çocuğunun gözü önünde Esin Özdemir'e tabancayla ateş etti. Esin Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.
ÇANKIRI'DAN ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özdemir'in teslim olmaması üzerine bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. Çankırı'dan da polis özel harekat ekipleri sevk edildi.
Apartmanın giriş ve çıkışları kontrol altına alındı. Özel harekat polisleri, dairenin bulunduğu 4. kata çıkarak Özdemir'i teslim olmaya ikna etmeye çalıştı.
11 SAAT SÜREN İKNA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ
Yaklaşık 11 saat süren ikna çalışmaları sırasında Özdemir, saat 05.30 sıralarında intihara kalkıştı. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Özdemir'i yaralı halde buldu.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gökhan Özdemir, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
CİNAYETTEN YARIM SAAT ÖNCE KAYINPEDERİNİN EVİNİ YAKMIŞ
Soruşturmayı sürdüren ekipler, Gökhan Özdemir'in olaydan yaklaşık yarım saat önce kayınpederi A.H.'ye ait Üçtutlar Mahallesi Binevler bölgesindeki evi ateşe verdiğini belirledi. Yangının ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü bildirildi.