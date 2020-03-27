Polis Akademisi'nden son dakika POMEM duyurusu! 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 24. Dönem POMEM polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınavın sonuçları açıklandı. Bu gelişmelerin ardından 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları gündeme geldi. 26. Dönem POMEM mülakatlarına katılan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar... Giriş Tarihi: 27.03.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 10:41
26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla 24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 24-26 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler 26. Dönem POMEM mülakat sonuçlarına çevrildi. Peki, 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
26. Dönem POMEM mülakatlarına katılan adaylar sonuçları heyecanla bekliyor. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı yönünde resmi bir açıklama yapılmadı.
POMEM mülakat sonuçları için tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.
POLİS AKADEMİSİN'DEN 24. DÖNEM POMEM DUYURUSU
Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada, "24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayıp, 24-26 Mart 2020 tarihleri arasında yapıla polis memurluğu kadrosuna aday memur olarak atanacaklara uygulanan sınav sonuçlarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz." denildi.
SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN 27. DÖNEM POMEM ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
27. Dönem POMEM polis alımının hangi tarihte yapılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
Polis Akademisi tarafından konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
MÜLAKAT SINAVI
26. Dönem POMEM için mülakat aşamaları 31 farklı bölgede yapıldı.
Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.