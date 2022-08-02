PMYO mülakatları ne zaman? 2022 PMYO polis alımı sınavları ne zaman, nasıl olacak? PMYO kadın-erkek boy sınırı nedir?

2022 PMYO TABAN PUANI

ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80'i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olmak.