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PMYO mülakatları ne zaman? 2022 PMYO polis alımı sınavları ne zaman, nasıl olacak? PMYO kadın-erkek boy sınırı nedir?

PMYO mülakatları ne zaman? 2022 PMYO başvuruları devam ediyor. 25 Temmuz'da başlayan PMYO başvurularının tamamlanmasına kısa süre kaldı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, "PMYO mülakatları ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Başvuru sonrası adaylar ön sağlık kontrolünden geçirilecek. Sınavlar ve değerlendirme işlemleri ise Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılacak. PMYO mülakatları ne zaman? 2022 PMYO polis alımı sınavları ne zaman, nasıl olacak? PMYO kadın-erkek boy sınırı nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2022 12:40
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PMYO mülakatları ne zaman? 2022 PMYO polis alımı sınavları ne zaman, nasıl olacak? PMYO kadın-erkek boy sınırı nedir?

PMYO mülakatları ne zaman? 2022 PMYO başvurularında son viraja girildi. TYT puanı ile PMYO başvurularını gerçekleştiren adaylar, heyecan içinde mülakat aşamasını beklemeye başladı. Başvuruların sona ermesinin ardınan adaylar sırasıyla ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavına katılacak. Şimdi ise gözler mülakat takvimine çevrildi. Peki, PMYO mülakatları ne zaman? 2022 PMYO polis alımı sınavları ne zaman, nasıl olacak? PMYO kadın-erkek boy sınırı nedir? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PMYO mülakatları ne zaman? 2022 PMYO polis alımı sınavları ne zaman, nasıl olacak? PMYO kadın-erkek boy sınırı nedir?

2022 PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2022 PMYO başvuruları, 25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirilecek.

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PMYO mülakatları ne zaman? 2022 PMYO polis alımı sınavları ne zaman, nasıl olacak? PMYO kadın-erkek boy sınırı nedir?

PMYO BOY SINIRI NEDİR?

Kadınlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak şartı aranıyor.

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PMYO mülakatları ne zaman? 2022 PMYO polis alımı sınavları ne zaman, nasıl olacak? PMYO kadın-erkek boy sınırı nedir?

2022 PMYO TABAN PUANI

ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında; TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocukları için, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80'i olan 200,000 (iki yüz) puan ve üzerinde puan almış olmak.

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PMYO mülakatları ne zaman? 2022 PMYO polis alımı sınavları ne zaman, nasıl olacak? PMYO kadın-erkek boy sınırı nedir?

PMYO SINAVLARI NASIL OLACAK?

Başvuruların tamamlanmasının ardından ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatların tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Adaylar PMYO sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Sınavlar ve değerlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sağlık kontrolü, fiziksel yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacak.