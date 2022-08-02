HaberlerGaleriPMYO mülakatları ne zaman? 2022 PMYO polis alımı sınavları ne zaman, nasıl olacak? PMYO kadın-erkek boy sınırı nedir?
PMYO mülakatları ne zaman? 2022 PMYO polis alımı sınavları ne zaman, nasıl olacak? PMYO kadın-erkek boy sınırı nedir?
PMYO mülakatları ne zaman? 2022 PMYO başvuruları devam ediyor. 25 Temmuz'da başlayan PMYO başvurularının tamamlanmasına kısa süre kaldı. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, "PMYO mülakatları ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Başvuru sonrası adaylar ön sağlık kontrolünden geçirilecek. Sınavlar ve değerlendirme işlemleri ise Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olmak üzere iki aşamada yapılacak. PMYO mülakatları ne zaman? 2022 PMYO polis alımı sınavları ne zaman, nasıl olacak? PMYO kadın-erkek boy sınırı nedir? İşte cevaplar...