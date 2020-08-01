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Haberler Galeri PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç puan? Polislik şartları nelerdir?

PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç puan? Polislik şartları nelerdir?

PMYO 2020 başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilmeye başlandı. ÖSYM'nin açıkladığı tercih takvimine göre adaylar başvurularını yapacak. En çok ilgi gören bölümler arasında Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) yer alıyor. Peki, PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç puan? Polislik şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 01.08.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 18:37
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PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç puan? Polislik şartları nelerdir?

PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç puan? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı başlıyor. En çok taban puanları araştırılan yerler arasında Polis Meslek Yüksek Okulu yer alıyor. Bu sebeple PMYO taban puanları kaç, PMYO alım şartları nelerdir gibi soruların cevapları merak ediliyor. Peki, PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç puan? Polislik şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç puan? Polislik şartları nelerdir?

POLİS ALIMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Polis alımı başvuruları henüz belli olmadı. Güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır. 2020 yılı YKS tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Tercihlerin sona ermesinin ardından PMYO için başvurular başlayacak.

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PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç puan? Polislik şartları nelerdir?

2020 PMYO TABAN PUANI

Bu sene için PMYO taban puanı henüz açıklanmadı fakat geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle: 2015 – 270, 2016 – 270, 2017 – 260, 2018 – 260, 2019 – 250.

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PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç puan? Polislik şartları nelerdir?

POLİS ALIM KONTENJANI KAÇ OLACAK?

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. Tercih yapan öğrenciler arasından puanı en yüksek olan 2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt kaptırabilecek.

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PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç puan? Polislik şartları nelerdir?

POLİS OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,