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PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç puan? Polislik şartları nelerdir?
PMYO 2020 başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtı YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilmeye başlandı. ÖSYM'nin açıkladığı tercih takvimine göre adaylar başvurularını yapacak. En çok ilgi gören bölümler arasında Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) yer alıyor. Peki, PMYO 2020 başvuruları ne zaman? PMYO TYT taban puanları kaç puan? Polislik şartları nelerdir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 01.08.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 18:37
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