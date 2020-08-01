31 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz gün gelen verilere göre; 50 bin 492 kişiye kovid-19 testi uygulanırken bu vatandaşların bin 293'ünde virüs tespit edilmiş ve 16 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bugüne dair veriler ise henüz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu.