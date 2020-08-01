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Haberler Galeri Koronavirüs Türkiye haritası: 1 Ağustos vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum....

Koronavirüs Türkiye haritası: 1 Ağustos vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum....

Son dakika haberi... Koronavirüs bugün vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün koronavisü günlük veri tablosunu açıklıyor. Geçtiğimiz günlerde 1000'in altına düşen yeni vaka sayısının yükselmesinin önüne geçmek için uyarılar sürüyor. Son 24 saatte 982 yeni vaka olduğu açıklanmıştı. Peki, 1 Ağustos vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum....

Giriş Tarihi: 01.08.2020 19:19 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 19:27
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Koronavirüs Türkiye haritası: 1 Ağustos vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum....

Koronavirüs 1 Ağustos vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs günlük vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre, vaka sayısı, yoğun bakım hasta sayısı ve entube hasta sayısında artış görülüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısını açıklarken, uyarılarda bulunmayı sürdürüyor. Peki, 1 Ağustos vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum....

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Koronavirüs Türkiye haritası: 1 Ağustos vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum....

31 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?

Geçtiğimiz gün gelen verilere göre; 50 bin 492 kişiye kovid-19 testi uygulanırken bu vatandaşların bin 293'ünde virüs tespit edilmiş ve 16 kişi ise salgın nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bugüne dair veriler ise henüz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyuruldu.

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Koronavirüs Türkiye haritası: 1 Ağustos vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum....

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz corona vaka sayısını açıkladı:

'Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var.'

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Koronavirüs Türkiye haritası: 1 Ağustos vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum....

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle; "Düne kıyasla entübe hasta sayımızda 7 azalma, yoğun bakım sayımızda 8 artış var. Günlük test sayılarımız yakın. Yeni vaka sayımız dünden 81 az, yeni iyileşen hasta sayısıyla yakın. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz."

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Koronavirüs Türkiye haritası: 1 Ağustos vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum....

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ SALGINI SON DURUM!

Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.