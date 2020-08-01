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Koronavirüs Türkiye haritası: 1 Ağustos vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum....
Son dakika haberi... Koronavirüs bugün vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün koronavisü günlük veri tablosunu açıklıyor. Geçtiğimiz günlerde 1000'in altına düşen yeni vaka sayısının yükselmesinin önüne geçmek için uyarılar sürüyor. Son 24 saatte 982 yeni vaka olduğu açıklanmıştı. Peki, 1 Ağustos vaka sayısı kaç oldu? Bugün koronodan kaç kişi öldü? Koronavirüs son durum....
Giriş Tarihi: 01.08.2020 19:19 Güncelleme Tarihi: 01.08.2020 19:27
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