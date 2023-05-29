Pirus Zaferi nedir? Pirus kimdir, tarihi önemi nedir? Pirus Zaferi’nde ne oldu, neler yaşandı? İşte tarihçesi...

Sonunda Pirus, savaşı kazanır; ancak 50 filin desteklediği ordusunun tamamını kaybeder. Savaşı kazanmıştır, ama yanında koskoca ordudan artakalan üç beş sefilden fazlası kalmamıştır. Pirus'un bu zaferin ardından "Tanrım, bir daha böyle bir zafer verme" dediği söylenir.