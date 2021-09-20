pertemin.msb.gov.tr: 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları sorgulama! Sözlü mülakat ne zaman?

MSB sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. Onlarca kadroya yapılacak toplam 338 personel alımı için başvuru yapan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyordu. Başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından sözlü sınavın hangi tarihte yapılacağı merak edilmeye başlandı. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri belli oldu. Peki, pertemin.msb.gov.tr ile 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sözlü mülakat ne zaman? İşte cevaplar...