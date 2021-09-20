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Haberler Galeri pertemin.msb.gov.tr: 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları sorgulama! Sözlü mülakat ne zaman?

pertemin.msb.gov.tr: 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları sorgulama! Sözlü mülakat ne zaman?

MSB sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. Onlarca kadroya yapılacak toplam 338 personel alımı için başvuru yapan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyordu. Başvuru sonuçlarının erişime açılmasının ardından sözlü sınavın hangi tarihte yapılacağı merak edilmeye başlandı. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri belli oldu. Peki, pertemin.msb.gov.tr ile 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sözlü mülakat ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.09.2021 15:20
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pertemin.msb.gov.tr: 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları sorgulama! Sözlü mülakat ne zaman?

MSB sözleşmeli personel alımı sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı'nın sözleşmeli personel kadrolarına yapılacak personel alımı için başvurular 11-31 Ağustos tarihleri arasında alındı. Bu süreçte başvuru yapan adayların merakla beklediği sonuçlar 20 Eylül'de erişime açıldı. Şimdi ise sıra sözlü sınav aşamasında. Peki, pertemin.msb.gov.tr ile 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sözlü mülakat ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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pertemin.msb.gov.tr: 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları sorgulama! Sözlü mülakat ne zaman?

MSB PERSONEL ALIMI SÖZLÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri açıklandı. Buna göre, adaylar 27 Eylül - 08 Ekim 2021 tarihleri arasında sözlü mülakatlara katılabilecekler. Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezi'nde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunacaklar.

BAŞVURU SOUÇLARI SORGULAMA EKRANI...

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pertemin.msb.gov.tr: 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları sorgulama! Sözlü mülakat ne zaman?

SINAVA GELİRKEN ADAYLARIN YANINDA GETİRECEĞİ BELGELER

Adaylar aşağıda belirtilen belgeleri sırasına göre üstü şeffaf altı mavi plastik dosyaya takılı olarak beraberinde getirecekler. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların kendilerinde kalacak.

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pertemin.msb.gov.tr: 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları sorgulama! Sözlü mülakat ne zaman?

a) Sınav çağrı belgesi

b) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,

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pertemin.msb.gov.tr: 2021 MSB 338 sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları sorgulama! Sözlü mülakat ne zaman?

ç) Müracaat ettiği unvana ait Ustalık-Kalfalık belgesi, MEB onaylı Sertifika, Ehliyet belgelerinin aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,

d) Erkek Adaylardan;

(1) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için askerlik durum belgesi (E-Devletten alınan belge veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı suret),