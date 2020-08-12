Son dakika... Öğretmenlerin 2020 yılı il dışı tayin sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvurusu alınan, isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemlerinin sonuçları heyecanla bekleniyordu. 23 il kapsamında gerçekleştirilen öğretmenlerin il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir? Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ne zaman? İşte 2020 MEB il dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı...