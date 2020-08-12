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personel.meb.gov.tr: İl dışı tayinler açıklandı! 2020 MEB öğretmenlerin il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı
Son dakika... Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 6-10 Ağustos'ta başvurularını gerçekleştiren öğretmenler, tayin sonuçlarını merak ediyordu. MEB tarafından sonuçlar gece vakitlerinde personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. 2020 yılına ilişkin atama sonuçlarını haberimizin içeriğinden sorgulayabilirsiniz. İşte 2020 MEB il dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 12.08.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 09:15
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