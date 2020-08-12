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Haberler Galeri personel.meb.gov.tr: İl dışı tayinler açıklandı! 2020 MEB öğretmenlerin il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı

personel.meb.gov.tr: İl dışı tayinler açıklandı! 2020 MEB öğretmenlerin il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı

Son dakika... Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 6-10 Ağustos'ta başvurularını gerçekleştiren öğretmenler, tayin sonuçlarını merak ediyordu. MEB tarafından sonuçlar gece vakitlerinde personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. 2020 yılına ilişkin atama sonuçlarını haberimizin içeriğinden sorgulayabilirsiniz. İşte 2020 MEB il dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 09:15
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personel.meb.gov.tr: İl dışı tayinler açıklandı! 2020 MEB öğretmenlerin il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı

Son dakika... Öğretmenlerin 2020 yılı il dışı tayin sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6-10 Ağustos 2020 tarihleri arasında başvurusu alınan, isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemlerinin sonuçları heyecanla bekleniyordu. 23 il kapsamında gerçekleştirilen öğretmenlerin il dışı atama sonuçları nasıl öğrenilir? Ataması yapılan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri ne zaman? İşte 2020 MEB il dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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personel.meb.gov.tr: İl dışı tayinler açıklandı! 2020 MEB öğretmenlerin il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğretmenlerin 2020 yılına ilişkin il dışı atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın personel.meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklandı. Başvuru yapan öğretmenler, 23 il kapsamında gerçekleştirilen il dışı yer değiştirme sonuçlarına MEBBİS ve e-Devlet aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN...

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personel.meb.gov.tr: İl dışı tayinler açıklandı! 2020 MEB öğretmenlerin il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı

İLİŞİK KESME TARİHİ NE ZAMAN?

Sonuçlara göre ataması yapılan öğretmenler 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla ilişik kesme işlemlerini yapabilecek.

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personel.meb.gov.tr: İl dışı tayinler açıklandı! 2020 MEB öğretmenlerin il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı

ATAMALAR NASIL OLACAK?

Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 10 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

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personel.meb.gov.tr: İl dışı tayinler açıklandı! 2020 MEB öğretmenlerin il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.