RİSKLİ ALANLAR ZİYARETE KAPATILMALI

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Çan, "Olay, hem jeolojik hem morfolojik özellikler hem de daha önce insan etkisiyle kazılmış kaya oyma yapıların yağışın da bardağı taşıran son damla olmasıyla yaşandı. Kapadokya'da kayaların içerisine oyularak oluşturulan çok katlı yapılar, odalar ve geniş yaşam alanları var. Kaya oyma yapıların güvenliğinin belirlenmesinde sayısal modelleme ve jeoteknik analizleri önemlidir. Sayısal analizlerle ne kadar derinlikte, ne kadar genişlikte ve hangi boyutta kazı yapılabileceği, kayanın kendi kendine durup duramayacağı ve değişen koşullar altında nasıl deformasyonlar oluşacağı hesaplanabilir. Her yapı, kendi özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekir. Jeolojik, jeoteknik, morfolojik özellikler ve dış etkenler birlikte incelenerek doğru yapıya ve doğru işleme ulaşmamız gerekiyor. Olası tehlikelerin bilimsel çalışmalarla belirlenmesi, risk oluşturabilecek alanlarda yapısal önlemlerin alınması ziyarete kapatılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.