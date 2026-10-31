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Kapadokya'da facia göz göre göre gelmiş! Kahreden detay ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kapadokya'da çöken peribacasının altında kalarak hayatını kaybeden 3 kişiden ikisinin, 3 ay önce dünyaevine giren gazeteci Eray Tuna ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna olduğu belirlendi. Eray Tuna'nın 4 yaşındayken 1999 Marmara Depremi'nde enkazdan 5 saat sonra kurtarıldığı ortaya çıktı. Olaydan 2 saat önce aynı noktada fotoğraf çektiren bir ailenin karesi ise peribacasındaki ölümcül çatlakları ve ihmali gözler önüne serdi.

Kapadokya'da facia göz göre göre gelmiş! Kahreden detay ortaya çıktı 1

Kapadokya'da peribacasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden Eray Tuna ve Begüm Çetinkaya Tuna'nın 3 ay önce evlendikleri ve Cumhuriyet Bayramı tatilini değerlendirmek için çok merak ettikleri Nevşehir'e geldikleri belirlendi.

Kapadokya'da facia göz göre göre gelmiş! Kahreden detay ortaya çıktı 2

Sakarya'da yerel gazetecilik yapan Eray Tuna'nın, 4 yaşındayken de 1999 depreminde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldığı ve 5 saat sonra ekipler tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.

Kapadokya'da facia göz göre göre gelmiş! Kahreden detay ortaya çıktı 3

Uzmanlar, peribacalarında sürekli teknik denetim yapılması gerektiğini vurgularken, facia öncesinde aynı noktayı ziyaret eden bir ailenin çektiği fotoğrafta peribacasındaki derin çatlaklar ortaya çıktı.

Kapadokya'da facia göz göre göre gelmiş! Kahreden detay ortaya çıktı 4

Soruşturmayı yürüten savcılık, 5 bilirkişi görevlendirildi. Çökmenin teknik nedenlerini, ihmal ve doğal afet boyutunu inceleyecek olan bilirkişiler, raporlarını savcılığa sunacak.

Kapadokya'da facia göz göre göre gelmiş! Kahreden detay ortaya çıktı 5

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Ölen 3 kişiden Eray Tuna (31) ve eşi Begüm Tuna'nın (31) yürek burkan hikayesi ortaya çıktı. Eray Tuna, henüz 4 yaşındayken 1999 depremini yaşadı. Sakarya merkezde oturan aile, evleri çökünce enkaz altında kaldı.

Kapadokya'da facia göz göre göre gelmiş! Kahreden detay ortaya çıktı 6

5 saat sonra kurtarılan aile, daha sonra Geyve ilçesine taşındı. İlçede yerel gazetecilik yapan Eray Tuna, geçen 5 Temmuz'da muhasebeci Begüm Tuna ile evlendi.

Kapadokya'da facia göz göre göre gelmiş! Kahreden detay ortaya çıktı 7

Acı olayın ardından Begüm Tuna Sapanca Yanık-Kurtköy Mahalle Mezarlığında, gazeteci Eray Tuna ise Geyve Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

Kapadokya'da facia göz göre göre gelmiş! Kahreden detay ortaya çıktı 8

FACİA GÖZ GÖRE GÖRE GELİYORUM DEDİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinden gezi amacıyla eşi ve çocuğuyla birlikte Kapadokya'ya giden Ali Yılmaz, olay günü ailesiyle birlikte facianın yaşandığı yerde çektirdiği fotoğrafta, çatlakları da belgelemiş oldu. 2 saat sonra ise peribacası çöktü.

Kapadokya'da facia göz göre göre gelmiş! Kahreden detay ortaya çıktı 9

Ali Yılmaz, paylaşımında, "Çatlağın farkında bile olmamışız. Biz ayrıldıktan 2 saat sonra tam burası çöktü. Biz fotoğrafı 13.18'de çekildik. Vali bey açıklamasında 15.15'te çökmenin olduğunu söyledi. Vefat edenlerin mekanları cennet olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Belki de orada biz olabilirdik" ifadelerini kullandı.

Kapadokya'da facia göz göre göre gelmiş! Kahreden detay ortaya çıktı 10

Yakın geçmişte, başka peribacalarında da çökme meydana gelmesi, dikkatleri denetim eksikliğine çevirdi. Diğer yandan, otel olarak kullanılan bazı peribacalarının da sahipleri tarafından oda kazanmak için kazdırılarak genişletildiği iddia edildi.

Kapadokya'da facia göz göre göre gelmiş! Kahreden detay ortaya çıktı 11

RİSKLİ ALANLAR ZİYARETE KAPATILMALI
Çukurova Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Çan, "Olay, hem jeolojik hem morfolojik özellikler hem de daha önce insan etkisiyle kazılmış kaya oyma yapıların yağışın da bardağı taşıran son damla olmasıyla yaşandı. Kapadokya'da kayaların içerisine oyularak oluşturulan çok katlı yapılar, odalar ve geniş yaşam alanları var. Kaya oyma yapıların güvenliğinin belirlenmesinde sayısal modelleme ve jeoteknik analizleri önemlidir. Sayısal analizlerle ne kadar derinlikte, ne kadar genişlikte ve hangi boyutta kazı yapılabileceği, kayanın kendi kendine durup duramayacağı ve değişen koşullar altında nasıl deformasyonlar oluşacağı hesaplanabilir. Her yapı, kendi özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekir. Jeolojik, jeoteknik, morfolojik özellikler ve dış etkenler birlikte incelenerek doğru yapıya ve doğru işleme ulaşmamız gerekiyor. Olası tehlikelerin bilimsel çalışmalarla belirlenmesi, risk oluşturabilecek alanlarda yapısal önlemlerin alınması ziyarete kapatılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kapadokya'da facia göz göre göre gelmiş! Kahreden detay ortaya çıktı 12
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