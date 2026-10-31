Kapadokya'da facia göz göre göre gelmiş! Kahreden detay ortaya çıktı
Kapadokya'da çöken peribacasının altında kalarak hayatını kaybeden 3 kişiden ikisinin, 3 ay önce dünyaevine giren gazeteci Eray Tuna ve eşi Begüm Çetinkaya Tuna olduğu belirlendi. Eray Tuna'nın 4 yaşındayken 1999 Marmara Depremi'nde enkazdan 5 saat sonra kurtarıldığı ortaya çıktı. Olaydan 2 saat önce aynı noktada fotoğraf çektiren bir ailenin karesi ise peribacasındaki ölümcül çatlakları ve ihmali gözler önüne serdi.
Kapadokya'da peribacasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden Eray Tuna ve Begüm Çetinkaya Tuna'nın 3 ay önce evlendikleri ve Cumhuriyet Bayramı tatilini değerlendirmek için çok merak ettikleri Nevşehir'e geldikleri belirlendi.
Sakarya'da yerel gazetecilik yapan Eray Tuna'nın, 4 yaşındayken de 1999 depreminde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldığı ve 5 saat sonra ekipler tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.
Uzmanlar, peribacalarında sürekli teknik denetim yapılması gerektiğini vurgularken, facia öncesinde aynı noktayı ziyaret eden bir ailenin çektiği fotoğrafta peribacasındaki derin çatlaklar ortaya çıktı.
Soruşturmayı yürüten savcılık, 5 bilirkişi görevlendirildi. Çökmenin teknik nedenlerini, ihmal ve doğal afet boyutunu inceleyecek olan bilirkişiler, raporlarını savcılığa sunacak.
ACI TESADÜF
Ölen 3 kişiden Eray Tuna (31) ve eşi Begüm Tuna'nın (31) yürek burkan hikayesi ortaya çıktı. Eray Tuna, henüz 4 yaşındayken 1999 depremini yaşadı. Sakarya merkezde oturan aile, evleri çökünce enkaz altında kaldı.