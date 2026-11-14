Pendik'te otomobil sürücüsü ile motokurye arasında trafikte çıkan tartışma bıçaklı tehdide dönüştü.

TARTIŞMA YOL KENARINDA DEVAM ETTİ

Olay, saat 09.30 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motokurye ile otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.