Trafikte tartıştığı motokuryeye bıçak gösterdi! Kan donduran sözler: Boğazını keseceğim
İstanbul Pendik'te trafikte tartıştığı motokuryeye bıçak çeken otomobil sürücüsü, tehditler savurdu. "Ben senin boğazını keseceğim" diyen sürücünün motokuryeyi tehdit ettiği anlar kameraya yansıdı.
Pendik'te otomobil sürücüsü ile motokurye arasında trafikte çıkan tartışma bıçaklı tehdide dönüştü.
TARTIŞMA YOL KENARINDA DEVAM ETTİ
Olay, saat 09.30 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motokurye ile otomobil sürücüsü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Araçlarını yol kenarına çeken taraflar, tartışmayı burada sürdürdü. Birbirlerine küfreden iki sürücü arasındaki gerginlik kısa sürede büyüdü.
BIÇAĞI ÇIKARIP "BOĞAZINI KESECEĞİM" DEDİ
Tartışma sırasında bıçağını çıkaran otomobil sürücüsü, motokuryeyi, "Ben senin boğazını keseceğim" diyerek tehdit etti.
BIÇAKLI TEHDİT KASK KAMERASINDA
Sürücünün elindeki bıçağı motokuryeye gösterdiği anlar, kask kamerası tarafından kaydedildi.
Motokuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerde, iki sürücü arasındaki tartışma, otomobil sürücüsünün bıçağını çıkararak tehditler savurması ve yaşanan gerginlik yer aldı. Görüntülerin ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.