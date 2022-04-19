19 Nisan 2022, Salı
Bilim Kurulu maske kararı son dakika: Maske kalktı mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor mu?
Maske zorunluluğu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nda maskeler hakkında önemli kararların alınacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu maske kararı açıklandı mı? Maske kalktı mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor mu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 19.04.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 10:51
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