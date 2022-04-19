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Bilim Kurulu maske kararı son dakika: Maske kalktı mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor mu?

Maske zorunluluğu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nda maskeler hakkında önemli kararların alınacağını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Peki, Bilim Kurulu maske kararı açıklandı mı? Maske kalktı mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor mu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2022 10:51 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 10:51
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Bilim Kurulu maske kararı son dakika: Maske kalktı mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor mu?

Son dakika... Maske zorunluluğu kalktı mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğu ile ilgili Bilim Kurulu Toplantısı'nın işaret etmişti. Bu hafta gerçekleştirilecek toplantı ile birlikte maske zorunluluğunun detayları belli olacak. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, Bilim Kurulu maske kararı açıklandı mı? Maske kalktı mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor mu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim Kurulu maske kararı son dakika: Maske kalktı mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor mu?

BAKAN KOCA'DAN 'MASKE' AÇIKLAMASI

Bakan Koca, geçen yıl "Maskeli son yazımız olacak." dediğini hatırlatarak, "O dönem inanan çok olmamıştı. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o yaza giriyoruz. Giresun'da da 3 ay önce hatırlarsanız, 'Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle ifade ediyorum; en kötü günlerimiz geride kaldı, endişe etmeyiniz, müsterih olunuz.' diye bir konuşmam olmuştu. O dönemde de özellikle arkadaşlarımız, bilim insanı arkadaşlarımız dahil olmak üzere biraz endişeyle yaklaştılar. Yine aynı şeyi söylüyorum; endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun." ifadelerini kullandı.

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Bilim Kurulu maske kararı son dakika: Maske kalktı mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor mu?

Bilim Kurulu'nun haftaya en önemli toplantılarından birini yapacağını belirten Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız." dedi.

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Bilim Kurulu maske kararı son dakika: Maske kalktı mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor mu?

Koca, maske uygulaması ve diğer tedbirlere ilişkin soruyu, "Özellikle maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu bunu değerlendirmiş olacak. Bilim Kurulu özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Bununla ilgili Bilim Kurulu sonrası zaten daha detaylı açıklamamız olacak." şeklinde cevapladı.

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Bilim Kurulu maske kararı son dakika: Maske kalktı mı? Okullarda ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor mu?

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Maske zorunluluğu ile ilgili karar Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı 20 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek.