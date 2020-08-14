Testin negatif çıkmasının hiçbir getirisi yok. Bizim teste değil maskeye, mesafeye ve temizliğe güvenmemiz lazım. Kişilerin durup dururken test yaptırmasının ne kişiye ne de sisteme katkısı var. Hatta şöyle bir zararı var. Gereksiz teste başvuru test sonuçlarının çıkmasını geciktiriyor.Bu testler milli servet. Kendi ülkemizin kazanımı. Bunu gereksiz harcamamız gerekiyor. Sadece semptomları olan kişilere test yapılmalıdır" diye konuştu.