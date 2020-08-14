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Pandeminin Anadolu yakasındaki merkezi! Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi içeriden böyle görüntülendi
Koronavirüs salgını tüm dünyada devam ediyor. Ülkemizde de neredeyse her gün bini aşkın yeni vaka gözlemleniyor. Bu durum herkesi paniğe sevk ederken, Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiğit, yüreklere su serpen açıklamalarda bulundu. Yiğit, " Bizim teste değil maskeye, mesafeye ve temizliğe güvenmemiz lazım" dedi.
Giriş Tarihi: 14.08.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 11:06
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