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Pandeminin Anadolu yakasındaki merkezi! Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi içeriden böyle görüntülendi

Koronavirüs salgını tüm dünyada devam ediyor. Ülkemizde de neredeyse her gün bini aşkın yeni vaka gözlemleniyor. Bu durum herkesi paniğe sevk ederken, Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiğit, yüreklere su serpen açıklamalarda bulundu. Yiğit, " Bizim teste değil maskeye, mesafeye ve temizliğe güvenmemiz lazım" dedi.

Giriş Tarihi: 14.08.2020 11:03 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 11:06
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Pandeminin Anadolu yakasındaki merkezi! Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi içeriden böyle görüntülendi

Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken, ülkemizde artan yeni vaka sayıları paniğe yol açtı. Vatandaşlar, 2. kez ağır karantina önlemlerinin gelmesinden endişeli. Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiğit, günlük test sayısı arttığı için vakaların da doğal olarak arttığını söyledi.

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Pandeminin Anadolu yakasındaki merkezi! Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi içeriden böyle görüntülendi

"Test yaptırarak değil, maske ve sosyal mesafeyle korunabiliriz"
Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiğit, test sayısı/pozitif vaka oranında çok anlamlı bir yükseliş olmadığını belirtti.

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Pandeminin Anadolu yakasındaki merkezi! Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi içeriden böyle görüntülendi

Yiğit, "Ülkemizde artık günlük 60 binin üzerinde test yapılıyor. Bu kadar yükselen test sayısı üzerinde pozitif çıkan hasta sayısı oranında çok anlamlı bir yükseliş yok. Kendi Hastanemizi ele alarak ülkemizin ve hastanemizin grafiklerini incelediğimizde şöyle bir şey gözlemledik. Kurban Bayramının 3. gününden itibaren başlayan ve yukarıya doğru katlanarak artan, test yaptırmaya gelen vatandaş sayımız var. Ağustos ayının başından itibaren yüzde yüz artışlar ile devam ediyor.

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Pandeminin Anadolu yakasındaki merkezi! Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi içeriden böyle görüntülendi

Vatandaşımız "Bende virüs var mı, test yaptırmak istiyorum" mantığıyla hareket etmeye başladı. Salgına karşı bilincin üst düzey olması güzel ama test yaptırmaya çalışarak güven telkin etmek hatadır. Test yaptırıp negatif çıkmaları bu hastalığı atlattıkları ya da korundukları anlamına gelmez. Test yaptırarak güven yüklemek koruma tedbirlerinde zaafiyete yol açtığını görüyoruz.

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Pandeminin Anadolu yakasındaki merkezi! Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi içeriden böyle görüntülendi

Testin negatif çıkmasının hiçbir getirisi yok. Bizim teste değil maskeye, mesafeye ve temizliğe güvenmemiz lazım. Kişilerin durup dururken test yaptırmasının ne kişiye ne de sisteme katkısı var. Hatta şöyle bir zararı var. Gereksiz teste başvuru test sonuçlarının çıkmasını geciktiriyor.Bu testler milli servet. Kendi ülkemizin kazanımı. Bunu gereksiz harcamamız gerekiyor. Sadece semptomları olan kişilere test yapılmalıdır" diye konuştu.