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Haberler Galeri ÖSYM tarih verdi! YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları için dikkat çeken tarih

ÖSYM tarih verdi! YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları için dikkat çeken tarih

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin YKS tercihleri bugün tamamlanacak. Üniversite hayali ile sınava katılan ve aldıkları puan neticesinde tercih bildiriminde bulunan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladılar. YÖK Başkanı'nın üniversitelerin açılış tarihini duyurmasının ardından üniversite sonuçları için heyecan daha da arttı. ÖSYM ise üniversite kayıtlarının tarihini duyurdu. Peki, YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanır? Üniversite kayıtları ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 09:24
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ÖSYM tarih verdi! YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları için dikkat çeken tarih

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2020 YKS tercih işlemleri 14 Ağustos'ta yani bugün sona erecek. Henüz tercihlerini yapamayan öğrencilerin bugün içerisinde tercih işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. YÖK tarafından üniversitelerin 1 Ekim itibarıyla açılabileceği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından ilk defa üniversiteye gidecek olan öğrenciler heyecan içinde yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladılar. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM tarih verdi! YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları için dikkat çeken tarih

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı resmi olarak açıklanmadı. 14 Ağustos'ta tercihlerin tamamlanacak olmasının ardından 1-2 hafta içerisinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Buna göre, YKS tercih sonuçları 17-28 Ağustos tarihleri arasında açıklanabilir. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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ÖSYM tarih verdi! YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları için dikkat çeken tarih

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

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ÖSYM tarih verdi! YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları için dikkat çeken tarih

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.

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ÖSYM tarih verdi! YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları için dikkat çeken tarih

Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.