YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2020 YKS tercih işlemleri 14 Ağustos'ta yani bugün sona erecek. Henüz tercihlerini yapamayan öğrencilerin bugün içerisinde tercih işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. YÖK tarafından üniversitelerin 1 Ekim itibarıyla açılabileceği duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından ilk defa üniversiteye gidecek olan öğrenciler heyecan içinde yerleştirme sonuçlarını beklemeye başladılar. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...