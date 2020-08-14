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ÖSYM tarih verdi! YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları için dikkat çeken tarih
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin YKS tercihleri bugün tamamlanacak. Üniversite hayali ile sınava katılan ve aldıkları puan neticesinde tercih bildiriminde bulunan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladılar. YÖK Başkanı'nın üniversitelerin açılış tarihini duyurmasının ardından üniversite sonuçları için heyecan daha da arttı. ÖSYM ise üniversite kayıtlarının tarihini duyurdu. Peki, YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları hangi gün açıklanır? Üniversite kayıtları ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı...
Giriş Tarihi: 14.08.2020 09:18Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 09:24