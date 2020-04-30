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Haberler Galeri pa.edu.tr: 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?

pa.edu.tr: 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... 26. Dönem POMEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi tarafından erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler. Öte yandan yedek adaylar için de açıklama geldi. Peki, 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 30.04.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 09:42
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pa.edu.tr: 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklandı. POMEM mülakatlarına katılan binlerce aday sonuçları heyecanla bekliyordu. 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında uygulanan mülakatların sonuçları Polis Akademisi'nin e-Devlet sayfası üzerinden erişime açıldı. Polis Akadamisi tarafından yedek adaylar için açıklama geldi. Peki, 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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pa.edu.tr: 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Polis Akademisi tarafından 26. Dönem POMEM sınav sonuçları 30 Nisan'da erişime açıldı. Adaylar, Polis Akademisi'nin internet adresinde yer alan linke tıklayarak e-Devlet şifresiyle giriş yaptıktan sonra sonuçlarını öğrenebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz.

26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

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pa.edu.tr: 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM YEDEK ADAYLAR NE OLACAK?

Polis Akademisi'nden yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir."

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pa.edu.tr: 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. DÖNEM POMEM ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

27. Dönem POMEM polis alımının hangi tarihte yapılacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Polis Akademisi tarafından konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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pa.edu.tr: 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?

MÜLAKAT SINAVI

26. Dönem POMEM için mülakat aşamaları 31 farklı bölgede yapıldı.

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.