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pa.edu.tr: 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama! 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika... 26. Dönem POMEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakat sonuçları Polis Akademisi tarafından erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler. Öte yandan yedek adaylar için de açıklama geldi. Peki, 26. Dönem POMEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 POMEM yedek aday sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.04.2020 09:37Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 09:42