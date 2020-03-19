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ÖSYM'den son dakika YKS açıklaması! YKS sınavı ertelendi mi? YKS geç başvuru ne zaman bitiyor?

Son dakika... YKS ertelendi mi? YKS sınavı iptal mi oldu? ÖSYM'den YKS ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar, geç başvuru işlemlerini yapıyor. Peki, YKS geç başvuru süresi ne zaman bitiyor? YKS sınavı ertelendi mi? YKS sınavı iptal mi? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.03.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 17:44
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ÖSYM'den son dakika YKS açıklaması! YKS sınavı ertelendi mi? YKS geç başvuru ne zaman bitiyor?

YKS sınavı ertelendi mi? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında YKS sınavının ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Peki, YKS sınavı ertelendi mi? 2020 YKS iptal mi? YKS geç başvuru ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar...

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ÖSYM'den son dakika YKS açıklaması! YKS sınavı ertelendi mi? YKS geç başvuru ne zaman bitiyor?

ÖSYM'DEN YKS AÇIKLAMASI! GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "18-19 Mart 2020 tarihleri olarak duyurulan 2020-YKS geç başvuru günleri, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinden dolayı, 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.

Adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Mart 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59'a kadar 2020-YKS geç başvurularını yapabileceklerdir." denildi.

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ÖSYM'den son dakika YKS açıklaması! YKS sınavı ertelendi mi? YKS geç başvuru ne zaman bitiyor?

YKS ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "LGS ve YKS ertelenecek mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"(LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı."

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ÖSYM'den son dakika YKS açıklaması! YKS sınavı ertelendi mi? YKS geç başvuru ne zaman bitiyor?

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS geç başvuru işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.

(ÖSYM AİS) YKS GEÇ BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

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ÖSYM'den son dakika YKS açıklaması! YKS sınavı ertelendi mi? YKS geç başvuru ne zaman bitiyor?

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 105,00 TL (Sınav ücreti Geç Başvuru Günlerinde ödenmelidir.)