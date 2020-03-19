ÖSYM'den son dakika YKS açıklaması! YKS sınavı ertelendi mi? YKS geç başvuru ne zaman bitiyor?

Son dakika... YKS ertelendi mi? YKS sınavı iptal mi oldu? ÖSYM'den YKS ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 6 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar, geç başvuru işlemlerini yapıyor. Peki, YKS geç başvuru süresi ne zaman bitiyor? YKS sınavı ertelendi mi? YKS sınavı iptal mi? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 19.03.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 17:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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