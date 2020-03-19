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Meclis'te koronavirüs tedbiri! Milletvekillerinin oturduğu sıralara bu not bırakıldı
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurulda koronavirüs önlemleri kapsamında milletvekilerinin oturduğu sıralara "Sizin ve Çevrenizin Sağlığı Açısından Yeterli Mesafeyi Koruyarak Oturduğunuz için Teşekkür Ederiz." yazılı broşürler bırakıldı.
Giriş Tarihi: 19.03.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 17:51
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