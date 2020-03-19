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Meclis'te koronavirüs tedbiri! Milletvekillerinin oturduğu sıralara bu not bırakıldı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurulda koronavirüs önlemleri kapsamında milletvekilerinin oturduğu sıralara "Sizin ve Çevrenizin Sağlığı Açısından Yeterli Mesafeyi Koruyarak Oturduğunuz için Teşekkür Ederiz." yazılı broşürler bırakıldı.

Giriş Tarihi: 19.03.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 17:51
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Meclis'te koronavirüs tedbiri! Milletvekillerinin oturduğu sıralara bu not bırakıldı

Türkiye'de de 191 kişide görülen koronavirüs önlemleri kapsamında Genel Kurulu'da milletvekillerinin oturduğu sıralara kartlar bırakılarak mesafeyi koruyarak oturmaları istendi.

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Meclis'te koronavirüs tedbiri! Milletvekillerinin oturduğu sıralara bu not bırakıldı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'de 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bir çok kurum gibi TBMM'de salgına karşı önlem almaya devam ediyor.

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Meclis'te koronavirüs tedbiri! Milletvekillerinin oturduğu sıralara bu not bırakıldı

SIRALARA KART BIRAKILDI
Daha önce koronavirüse karşı dezenfekte edilen Meclis Genel Kurulu Salonu'nda bugün milletvekili sıralarına kartlar bırakıldığı görüldü.

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Meclis'te koronavirüs tedbiri! Milletvekillerinin oturduğu sıralara bu not bırakıldı

Kartlarda ise "Sizin ve Çevrenizin Sağlığı Açısından Yeterli Mesafeyi Koruyarak Oturduğunuz için Teşekkür Ederiz" yazdığı görüldü.

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Meclis'te koronavirüs tedbiri! Milletvekillerinin oturduğu sıralara bu not bırakıldı