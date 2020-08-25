ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tercihlerin açıklanacağı tarih için bu haftayı göstermişti. Sosyal medyada "YKS tercihleri açıklandı mı" sorusu gündem oluyor. Peki, ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...