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Haberler Galeri ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu arama trendlerinde ilk sırada yer almaya devam ediyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde sonuçların bulunduğumuz hafta içinde açıklanacağını duyurmuştu. Adayar üniversite yerleştirme sonuçları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, YKS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? An meselesi...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 21:21 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 21:53
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ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tercihlerin açıklanacağı tarih için bu haftayı göstermişti. Sosyal medyada "YKS tercihleri açıklandı mı" sorusu gündem oluyor. Peki, ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

2020 YKS TERCİH SONUÇLARI ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI

ÖSYM tarafından 2020 YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da bilgi verildi.

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ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.

Konuya ilişkin ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vererek önümüzdeki hafta sonuçların açıklanacağını söyledi.

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ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."

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ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.