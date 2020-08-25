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ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu arama trendlerinde ilk sırada yer almaya devam ediyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, geçtiğimiz günlerde sonuçların bulunduğumuz hafta içinde açıklanacağını duyurmuştu. Adayar üniversite yerleştirme sonuçları için gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, YKS 2020 yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? An meselesi...
Giriş Tarihi: 25.08.2020 21:21Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 21:53