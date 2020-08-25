MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar ilkokul, ortaokul, lise yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak?

MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı Ağustos ayının son günleride en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sık sık konuyla ilgili açıklamalar yapsa da, veliler ve öğrenciler "Okullar ne zaman açılacak" sorusunun yanıtını araştırmayı sürdürüyor. MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar ilkokul, ortaokul, lise yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...