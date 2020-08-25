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Haberler Galeri MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar ilkokul, ortaokul, lise yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak?

MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar ilkokul, ortaokul, lise yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak?

MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı Ağustos ayının son günleride en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sık sık konuyla ilgili açıklamalar yapsa da, veliler ve öğrenciler "Okullar ne zaman açılacak" sorusunun yanıtını araştırmayı sürdürüyor. MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar ilkokul, ortaokul, lise yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 23:02 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 23:08
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MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar ilkokul, ortaokul, lise yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak?

MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar ilkokul, ortaokul, lise yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, herkesin merak ettiği soruyu cevaplayarak, okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitime başlayacağını duyurdu. Ayrıca 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasını kapsayacak yeni genelgede yayımlandı. Veliler ve öğrenciler açıklamaların ardından son dakikaları yakından takip ediyor. Peki, MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar ilkokul, ortaokul, lise yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar ilkokul, ortaokul, lise yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz." dedi.

Selçuk sözlerini söyle sürdürdü:

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MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar ilkokul, ortaokul, lise yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak?

Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."

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MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar ilkokul, ortaokul, lise yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak?

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, okulların açılmasıyla ilgili şunları belirtti;

Milli Eğitim Bakanlığımız ile Bilim Komisyonumuzun özellikle eğitimle ilgilenen halk sağlığı ekibi sürekli iletişim halindeler, çalışıyorlar. Biz, 21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içerisindeyiz.

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MEB 2020-2021 okullar ne zaman açılacak? Okullar ilkokul, ortaokul, lise yüz yüze eğitim hangi tarihte başlayacak?

Eğitim konusunu gelecek haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı ile netleştireceklerini dile getiren Koca, "Genel anlamda 21'inde eğitimin temelde başlaması esas ama eğer salgındaki seyir farklı seyrederse, kademelendirme yöntemiyle de Milli Eğitim Bakanlığımızla bu konuyu konuşarak Bilim Kurulumuzun önerisi doğrultusunda bir noktaya gelinmiş olur." dedi.