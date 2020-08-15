ÖSYM son dakika açıklaması! YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur?

YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili açıklaması milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar dönemi uzaktan eğitim şeklinde devam etmişti. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardında tercih heyecanı yaşanmıştı. Adaylar şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur? Merak edilen detaylar haberimizde...