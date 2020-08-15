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Haberler Galeri ÖSYM son dakika açıklaması! YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur?

ÖSYM son dakika açıklaması! YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur?

YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili açıklaması milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bahar dönemi uzaktan eğitim şeklinde devam etmişti. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardında tercih heyecanı yaşanmıştı. Adaylar şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 15:44 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 15:52
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ÖSYM son dakika açıklaması! YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur?

YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS tercih süreci 6 Ağustos'ta açılmış, 14 Ağustos tarihinde bitmişti. Adaylar artık üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika açıklaması! YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından YKS tercih takvimi duyurulurken üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da bilgi verildi.

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ÖSYM son dakika açıklaması! YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre YKS üniversite tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.

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ÖSYM son dakika açıklaması! YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.

Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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ÖSYM son dakika açıklaması! YKS 2020 tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor? Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olur?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.