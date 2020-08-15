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Haberler Galeri İBB'nin Galata Kulesi yalanı elinde patladı! Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıkladı

İBB'nin Galata Kulesi yalanı elinde patladı! Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıkladı

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nde süregelen restorasyon çalışması ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Burhan Ersoy, "Galata Kulesi'ndeki restorasyon çalışmasında, tarihi yapıya değil, çimento harçla örülmüş bölüme müdahale edilmiştir. Galata Kulesi'ni sonradan eklenen unsurlardan kurtarmak ve özgün haline kavuşturarak güçlendirmek amacıyla işe koyulduk." dedi. Ersoy, "Yapılması zorunlu bu işlem ne yazık ki, önceki dönemlerde, izinsiz ve kaçak olarak tarihi esere eklenen orijinal dokusunu bozan müdahaleleri yapıdan arındırmak içindir" ifadelerini kullandı. Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberi...

Giriş Tarihi: 15.08.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 14:51
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İBB'nin Galata Kulesi yalanı elinde patladı! Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıkladı

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nde süregelen restorasyon çalışması ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

"ÇALIŞMADA TARİHİ YAPIYA DEĞİL ÇİMENTO HARÇLA ÖRÜLMÜŞ BÖLÜME MÜDAHALE EDİLMİŞTİR"
Galata Kulesi önünde açıklamada bulunan Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nin duvarları yıkıldığı iddialarını yalanladı ve "Çalışmada, tarihi yapıya değil, çimento harçla örülmüş bölüme müdahale edilmiştir" dedi. Burhan Ersoy, Galata Kulesi'nde tarihi yapıya zarar veren; ahşap kaplamalar, sonradan döşenen seramikler, su tesisatları, servis asansörü, akustik kaplamalar, sonradan serilen halılar, alçıpan malzemeler, simülasyon platformu gibi yapının özgün haliyle ilişkisi olmayan onlarca

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İBB'nin Galata Kulesi yalanı elinde patladı! Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıkladı

ERSOY: "GALATA KULESİ, İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ SEMBOLLERİNDEN.."

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, şunları söyledi: "Galata Kulesi, Şehirlerin Sultanı İstanbul'un en önemli sembollerindendir. UNESCO Dünya Kültür Mirası, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfıdır."

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İBB'nin Galata Kulesi yalanı elinde patladı! Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıkladı

"TİTİZ VE KAPSAMLI RÖLÖVE VE RESTORASYON PROJELERİ OLUŞTURULDU"

"Mülkiyeti, geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden; ait olduğu vakfa yani Kule-i Zemin Vakfına geçmiştir. Mülkiyet devrinden sonra, yıllarca ihmal edilen, bakımsız kalan, orijinal yapısına müdahale edilen Galata Kulesi için; Genel Müdürlüğümüzce titiz ve kapsamlı rölöve ve restorasyon projeleri oluşturulmuş ve uygulamaya geçilmiştir."

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İBB'nin Galata Kulesi yalanı elinde patladı! Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıkladı

"KORUMA KURUL ONAYLI PROJELER İBB'DEN İSTENMİŞ, İBB'DEN GERİ DÖNÜŞ OLMAMIŞTIR"

"21 Mayıs 2020 tarih ve 57497 sayılı ve 8 Haziran 2020 tarih ve 62622 sayılı yazılarımız ile Koruma Kurul onaylı projeler ve müelliflik hakkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden istenmiştir. Ancak İBB tarafından herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır. Bunun üzerine, Galata Kulesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması, Restorasyon ve Müzeleştirme Uygulama İşi için 22 Haziran 2020 tarihinde ihale yapılmıştır."

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İBB'nin Galata Kulesi yalanı elinde patladı! Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıkladı

"YÜKLENİCİ FİRMA 30 HAZİRAN'DA ÇALIŞMALARA BAŞLAMIŞTIR"

"Yüklenici firmaya 30 Haziran 2020 tarihinde yer teslimi yapılmış ve çalışmalara fiilen başlanmıştır. 4 Haziran 2020 tarihli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararında 'Galata Kulesi'ne ilişkin proje çizimine yönelik muhdeslerden arındırılması ve raspa yapılması talebinin uygun olduğuna, uygulamanın İstanbul Bölge Müdürlüğü denetiminde yapılmasına karar verildi' denilmektedir."