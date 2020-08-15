İBB'nin Galata Kulesi yalanı elinde patladı! Vakıflar Genel Müdürü tek tek açıkladı

"KORUMA KURUL ONAYLI PROJELER İBB'DEN İSTENMİŞ, İBB'DEN GERİ DÖNÜŞ OLMAMIŞTIR"

"21 Mayıs 2020 tarih ve 57497 sayılı ve 8 Haziran 2020 tarih ve 62622 sayılı yazılarımız ile Koruma Kurul onaylı projeler ve müelliflik hakkı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden istenmiştir. Ancak İBB tarafından herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır. Bunun üzerine, Galata Kulesi Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Mühendislik Projelerinin Hazırlanması, Restorasyon ve Müzeleştirme Uygulama İşi için 22 Haziran 2020 tarihinde ihale yapılmıştır."