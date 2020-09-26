YKS ek tercih sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ek yerleştirme heyecanı yaşayan öğrenciler, kayıtların hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. YÖK tarafından üniversitelerin 1 Ekim itibarıyla açılabileceği açıklamasını yaptıktan sonra ek yerleştirme bekleyen öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladı. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ile üniversite kayıtları ne zaman? İşte ayrıntılar...