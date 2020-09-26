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Haberler Galeri ÖSYM açıklamaları: Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ile üniversite kayıtları ne zaman?

ÖSYM açıklamaları: Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ile üniversite kayıtları ne zaman?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin YKS ek tercih işlemleri 17-23 Eylül'de gerçekleştirildi. Ek yerleştirme heyecanı yaşayan öğrenciler, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Yeni dönemin başlamasına sayılı günler kala üniversite ek yerleştirmeler ile ilgili ÖSYM son açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ile üniversite kayıtları ne zaman? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 12:13
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ÖSYM açıklamaları: Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ile üniversite kayıtları ne zaman?

YKS ek tercih sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ek yerleştirme heyecanı yaşayan öğrenciler, kayıtların hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. YÖK tarafından üniversitelerin 1 Ekim itibarıyla açılabileceği açıklamasını yaptıktan sonra ek yerleştirme bekleyen öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekmeye başladı. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ile üniversite kayıtları ne zaman? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM açıklamaları: Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ile üniversite kayıtları ne zaman?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih işlemleri 17 - 23 Eylül alındı. Ancak sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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ÖSYM açıklamaları: Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ile üniversite kayıtları ne zaman?

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim tarihleri arasında olacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

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ÖSYM açıklamaları: Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ile üniversite kayıtları ne zaman?

2020 ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR

Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

(ÖN LİSANS) YKS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

(LİSANS) YKS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM açıklamaları: Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ile üniversite kayıtları ne zaman?

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.