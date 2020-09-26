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ÖSYM açıklamaları: Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ile üniversite kayıtları ne zaman?
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin YKS ek tercih işlemleri 17-23 Eylül'de gerçekleştirildi. Ek yerleştirme heyecanı yaşayan öğrenciler, tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. Yeni dönemin başlamasına sayılı günler kala üniversite ek yerleştirmeler ile ilgili ÖSYM son açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ile üniversite kayıtları ne zaman? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 26.09.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 12:13
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