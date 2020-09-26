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Filmleri aratmayan görüntü! Binlerce lirayı pencereden sokağa savurdu! Saniyeler içinde...

Usta sanatçı Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Avanak Apti filminde, gerçek paralar ile sahte paralar karışmış, Apti gerçek paraları sahte sanıp savurmuştu. Erzincan'da 'Avanak Apti' filmi gerçek oldu. Kafede oturan bir kişi çantadaki binlerce lira parayı havadan yere saçtı, vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarıştı. Paraları saçan kişinin müteahhit olduğu öğrenildi. Paraları neden saçtığı ise çok geçmeden öğrenildi.

Giriş Tarihi: 26.09.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 14:41
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Filmleri aratmayan görüntü! Binlerce lirayı pencereden sokağa savurdu! Saniyeler içinde...

Erzincan'da bir kafede yaşanan olay film sahnelerini aratmadı. Kemal Sunal'ın 'Avanak Apti' filmi gerçek oldu. Kafede oturan müteahhit olduğu bilinen bir kişi birden yerinden kalkıp çantadaki paraları havadan yere saçtı. Vatandaşlar paraları toplamak için birbiriyle yarıştı.

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Filmleri aratmayan görüntü! Binlerce lirayı pencereden sokağa savurdu! Saniyeler içinde...

Kent merkezinde bulunan kafenin 2. katında oturan bir kişi sinirlenip yüklü miktarda parayı havadan yere saçtı.

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Filmleri aratmayan görüntü! Binlerce lirayı pencereden sokağa savurdu! Saniyeler içinde...

Olay, önceki gün Erzincan merkez Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kafenin ikinci katında arkadaşlarıyla birlikte oturan müteahhit, bir anda sinirlenip yanında bulunan çantadaki yüklü miktardaki parayı balkondan caddeye saçtı.

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Filmleri aratmayan görüntü! Binlerce lirayı pencereden sokağa savurdu! Saniyeler içinde...

Gökten para yağdığını gören vatandaşlar toplamak için hücum etti. Vatandaşlar saçılan paraları adeta birbirleriyle yarışarak topladı.

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Filmleri aratmayan görüntü! Binlerce lirayı pencereden sokağa savurdu! Saniyeler içinde...

Bu anlar bir kafenin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.