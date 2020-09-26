Filmleri aratmayan görüntü! Binlerce lirayı pencereden sokağa savurdu! Saniyeler içinde...

Usta sanatçı Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Avanak Apti filminde, gerçek paralar ile sahte paralar karışmış, Apti gerçek paraları sahte sanıp savurmuştu. Erzincan'da 'Avanak Apti' filmi gerçek oldu. Kafede oturan bir kişi çantadaki binlerce lira parayı havadan yere saçtı, vatandaşlar toplamak için birbirleriyle yarıştı. Paraları saçan kişinin müteahhit olduğu öğrenildi. Paraları neden saçtığı ise çok geçmeden öğrenildi.

Giriş Tarihi: 26.09.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 14:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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