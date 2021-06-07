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Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı

Kademeli normalleşme adımları kapsamında ilkokulların ardından ortaokul ve liselerde de yüzyüze eğitime başlandı. Salgını tedbirleri kapsamında bir süre çevrim içi derslerine devam eden öğrenciler, yeniden sınıflarına girerek ders başı yaptı. Yeniden okula geldiği için heyecanlı olduğunu belirten öğrenciler "Okulu çok özledim. Arkadaşlarıma kavuştum. Eski arkadaşlarımı gördüm." dedi.

Giriş Tarihi: 07.06.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 10:01
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Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı

Kademeli normalleşme adımları kapsamında ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı.

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Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, normalleşme sürecini sosyal medya hesabından yaptığı, "Ülkemiz genelinde Covid-19 salgın tedbirleri çerçevesinde kademeli normalleşme kapsamında 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir. 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir" paylaşımıyla duyurmuştu.

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Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı

Ankara'da da kademeli normalleşme kapsamında ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime başlandı. Emek - Cumhuriyet Fen Lisesi'nde öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyarak İstiklal Marşı'nı söyleyerek yüz yüze eğitime başladılar.

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Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı

İstanbul'da da yüz yüze eğitime başladı
İstanbul'da, Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime geçildi.

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Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı

Salgını tedbirleri kapsamında bir süre çevrim içi derslerine devam eden öğrenciler, yeniden sınıflarına girerek ders başı yaptı.