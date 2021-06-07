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Ortaokul ve liseler yüz yüze eğitime başladı
Kademeli normalleşme adımları kapsamında ilkokulların ardından ortaokul ve liselerde de yüzyüze eğitime başlandı. Salgını tedbirleri kapsamında bir süre çevrim içi derslerine devam eden öğrenciler, yeniden sınıflarına girerek ders başı yaptı. Yeniden okula geldiği için heyecanlı olduğunu belirten öğrenciler "Okulu çok özledim. Arkadaşlarıma kavuştum. Eski arkadaşlarımı gördüm." dedi.
Giriş Tarihi: 07.06.2021 09:47 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 10:01
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