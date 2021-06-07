ANA SAYFA
ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim final sınavları tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde ATA AÖF final soruları ve cevap anahtarının erişime açılmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Final sınavı sonuçlarına göre mezun olacak ya da kredi notunu yükseltmeye çalışacak öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Pandemi nedeniyle sınavlar online olarak gerçekleştirilmişti. Peki, ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 07.06.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 10:53
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12