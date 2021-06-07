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Haberler Galeri ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim final sınavları tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde ATA AÖF final soruları ve cevap anahtarının erişime açılmasının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Final sınavı sonuçlarına göre mezun olacak ya da kredi notunu yükseltmeye çalışacak öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Pandemi nedeniyle sınavlar online olarak gerçekleştirilmişti. Peki, ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 10:53
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ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı tamamlandı. Sınavın sona ermesi ile birlikte sorular ve cevaplar erişime açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. İşaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

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ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Takvime göre, sınav sorularına itiraz işlemleri 7 Haziran'da yani bugün gerçekleştirilecek. Buna göre, itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması tahminler arasında. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ATA AÖF bahar dönemi final sınavı soruları ve cevapları LMS üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görüntüleyebilecekler.

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...

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ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?

ATA AÖF onlnie sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak giriş yapabilirsiniz. Öğrencilerin sınav tarihleri aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programı ATA AÖF tarafından duyurulacak. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz.

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ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı? 2021 Atatürk Üniversitesi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAV NASIL YAPILIYOR?

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.