Orman yangınlarına karşı Türk firma harekete geçti! Yangın İnsansız Hava Aracı (YİHA) bir ilk olacak
Elmas Savunma Sanayi ve Havacılık firması İspanyol ortağı ile orman yangınlarının tespit edilmesi müdahale ve söndürme çalışmalarının yapılmasına imkân sağlayan dünyanın ilk ve tek amfibi özellikli Yangın İnsansız Hava Aracı (YİHA) geliştirdi.
Giriş Tarihi: 26.12.2021
13:01 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
13:01
Ankara'da faaliyet gösteren Elmas Savunma Sanayi ve Havacılık firması İspanyol ortağı ile birlikte orman yangınlarına karşı İnsansız Hava Aracı (İHA) üretimi amacıyla çalışma başlattı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Havadan yangınla mücadele operasyonları yürütürken hayatlarını riske atan pilot arkadasları için bir çözüm yolu bulmak maksadı ile fikir olarak 2011 yılında baslayan YİHA çalısmaları, ilk uçuş testlerini 2015'te gerçekleştirdi.
Devam eden yoğun çalışmalar doğrultusunda üretime hazır hale getirildi. Türk-İspanyol ortaklığında üretimi yapılan orman yangınlarının tespit edilmesi müdahale ve söndürme çalışmalarının yapılmasına imkân sağlayan YİHA'nın Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor. 7/24 operasyon yapabilme kabiliyetine sahip olan YİHA'nın 2 ton su taşıma kapasitesi bulunuyor.
'MALİYET OLARAK BİRÇOK AVANTAJ SUNUYOR' Elmas Savunma Sanayi ve Havacılık firmasının Yönetici Ortağı Dilek Melissa Elmas, YİHA'nın Türkiye'de ormanları yangınlardan korumaya hazır olduğunu söyledi. Elmas, geliştirdikleri teknoloji ile hem ekiplerin ve vatandaşların can güvenliğinin korunmasını hem de yangına müdahale süresinin kısaltılıp yangının büyümeden söndürülmesinin sağlanacağını kaydetti.
YİHA'yı yerli ve milli olarak Türkiye'de üretime kazandırmaya hazırlandıklarını kaydeden Elmas, "
Geliştirdiğimiz amfibi ozellikli, 7/24 operasyon yapabilme kabiliyeti ve yaklaşık 2 ton su taşıma kapasitesi ile ön plana çıkan dünyanın ilk ve tek yangın söndüren Yangın İnsansız Hava Aracı, farklı insansız hava araçlarının ve yangın söndürme uçaklarının özelliklerini çok amaçlı tek bir platformda birleştiriyor. Yangını tespit ve yangın çıkar çıkmaz söndürme ile birlikte yer-destek, lojistik, kargo ve arama kurtarma İHA'ları gibi destek fonksiyonları ile bütünsel çözüm sunan gelistirdigimiz YİHA, satın alma ve işletme maliyetleri olarak da birçok avantaj sunuyor" dedi.